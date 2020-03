Am Freitagabend (18.45 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut vom zuständigen Labor zwei weitere positive Coronavirus-Fälle gemeldet. Es handelt sich um zwei weibliche Personen aus unterschiedlichen Gemeinden im Landkreis. „Die Fälle stehen nicht in einem Zusammenhang“, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Wie die Behörde weiter mitteilt, handelt es sich bei beiden Frauen um Rückkehrerinnen von Reisen. Bei einer Person ist bekannt, dass sie aus Österreich zurückkehrte, bei der anderen Person werde der Urlaubsort noch eruiert.

„Derzeit haben wir keine weiteren Angaben. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nun dabei, das Umfeld und die bisherigen Kontakte der positiv getesteten Personen zu ermitteln“, informiert das Landratsamt weiter. Beide Patientinnen befinden sich bereits in Quarantäne.

Bei den betroffenen Frauen handelt es sich um den zweiten und dritten bestätigten Corona-Fall im Landkreis Waldshut. Der erste Fall betrifft eine erkrankte Lehrerin der Naturparkschule in Murg-Niederhof, der am Donnerstag bestätigt wurde. Daraufhin wurde mit sofortiger Wirkung die Schule geschlossen. Betroffen von der Schließung sind rund 160 Kinder.

Der am Mittwoch gemeldete Fall über die erste Corona-erkrankte Person aus dem Landkreis Waldshut wurde inzwischen offiziell einem anderen Landkreis zugeschlagen – dort, wo die Erkrankung festgestellt worden war.

Zum Stand Freitagabend, 13. März, 18.45 Uhr, hat der Landkreis Waldshut somit offiziell drei Corona-Fälle.