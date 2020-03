Albbruck

International Police Association : Die für kommenden Freitag, 13. März, im Gasthaus „Kranz“ in Albbruck-Schachen geplante Mitgliederversammlung der International Police Association (IPA), Verbindungsstelle Waldshut-Tiengen, wird wegen der derzeitigen unsicheren Corona-Lage abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Bad Säckingen

ADFC-Ortsgruppe Bad Säckingen: Die Jahresversammlung am Montag, 16. März, wird auf einen späteren Termin verschoben. Wann sie stattfinden wird, muss noch festgelegt werden.

Findet statt: Nicht von Veranstaltungsabsagen betroffen ist die Messe „Gartenlust“ am 13., 14. und 15. März im Bad Säckinger Schlosspark, sowie die Veranstaltungen im Gloria-Theater – mit Ausnahme des Auftritts von Emil Steinberger, der von 14. und 15. März 2020 auf den Herbst dieses Jahres verschoben wird.

Bonndorf

SV Dillendorf : Die Hauptversammlung des SV Dillendorf am Freitag, 13. März, um 20 Uhr im Clubhaus in Dillendorf wird aufgrund des Corona-Virus abgesagt. „Dies dient zur Vorsorge, damit sichergestellt ist, dass sich niemand mit dem Virus ansteckt“, teilt der Verein mit.

Dogern

Konzert von Seven: Das Konzert mit dem Schweizer Musiker Seven am Samstag, 28. März, um 20 Uhr im Sedus-Werk Dogern wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.Die Sedus-Oase wird tagsüber als Kantine genutzt. Deshalb besteht seitens der Firma Sedus Stoll der Wunsch, das Konzert aufgrund des Coronavirus nicht in einem solch hygienisch sensiblen Bereich stattfinden zu lassen, teilt das Landratsamt Waldshut als Veranstalter mit. Tickets werden gegen Vorlage an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgenommen und erstattet. Ticketbesitzer, die beim Landratsamt bezahlt haben, werden um vorherige Kontaktaufnahme mit dem Kulturamt des Landkreises gebeten (Telefon 07751/86 74 04). Ticketbesitzer, die beim Landratsamt Karten für die Abendkasse reserviert, aber noch nicht bezahlt haben, brauchen nichts zu veranlassen. „Sobald sich die allgemeine Lage entspannt, werden wir uns in Absprache mit dem Künstler und dem Management um einen Ersatztermin bemühen“, schreibt das Landratsamt.

Görwihl

Das Katholische Bildungswerk Hotzenwald und NABU Görwihl , sagen den Vortrag „Hummeln“ am Freitag, 13. März, im Pfarrsaal St. Martin Görwihl ab. Außerdem wird der Vortrag „Wilde Gärten“ am 21. März Pfarrsaal St.Martin in Görwihl ebenfalls abgesagt.

Grafenhausen

Informationsveranstaltung: Die für Dienstag, 17. März, um 19 Uhr im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen geplante Informationsveranstaltung zum Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ (Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen) wird aufgrund der Corona-Krise verschoben. „Das Risiko einer eventuellen Ansteckung insbesondere für Risikogruppen ist zu groß“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ein Ausweichtermin wird rechtzeitig bekannt geben.

Höchenschwand

Blasmusikverband Hochrhein: Das Galakonzert der Militärmusik Luxemburg am Samstag, 28. März, in Höchenschwand wird verschoben. Das Konzert war als musikalischer Auftakt in die Feier des Jubiläums 100 Jahre Blasmusikverband Hochrhein vorgesehen. „Mit der Absage reagieren wir auf die aktuelle Situation. Es macht mich sehr traurig, weil die Mitglieder des Präsidiums viel Arbeit und Herzblut in die Vorbereitung gesteckt haben. Es ist bitter, wenn wir das Konzert nun absagen. Es wäre ein sagenhaftes Konzerterlebnis geworden“, so der Präsident des Blasmusikverbands und Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner.

Hohentengen

Konzert der Spielgemeinschaft: Das für den Sonntag, 29. März, geplante Konzert der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl im benachbarten schweizerischen Weiach wird auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr verschoben. (gt)

Lauchringen

Frauenfrühstück: Das ökumenische Frauenfrühstück am Mittwoch, 18. März, in Lauchringen wird aus Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus abgesagt. Ein neuer Termin ist derzeit noch nicht bekannt.

Rickenbach

Feuerwehr Willaringen: Die Hauptversammlung am Samstag, 14. März, ist abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Stühlingen

Feuerwehrversammlung: Aufgrund der Corona-Krise hat sich Stühlingens Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer in Absprache mit Bürgermeister Joachim Burger dazu entschlossen, die Hauptversammlung der Gesamtwehr am Samstag, 4. April, im Bürgersaal Blumegg nicht abzuhalten. Die Versammlung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ebenso werden die Abteilungsversammlungen der Abteilungen Wangen und Blumegg am Samstag, 14. März, sowie der Abteilungen Eberfingen und Schwaningen am Samstag, 21. März, abgesagt.

Waldshut-Tiengen

Kirchenchor Liebfrauen: Aufgrund des Coronavirus sagt der Kirchenchor Liebfrauen seine Mitgliederversammlung, die am Freitag, 20. März, stattfinden sollte, ab. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Wehr

Schwarzwaldverein: Der Verein teilt mit, dass das für Sonntag, 15. März, geplante Karpfenessen in Carspach/ Elsass und das für Mittwoch, 18. März, geplante Ausflug „Eine Kuppel voller Salz“ müssen ausfallen.

Wutöschingen

Kulturring: Die Gemeinde Wutöschingen sagt aus aktuellem Anlass die Veranstaltung mit Michael Altinger am Samstag, 14. März, in der Klosterschüer Ofteringen ab. Bereits bezahlte Karten werden bei der Gemeindeverwaltung zurückerstattet.

Kreis Lörrach

Rheinfelden

Rudelsingparty: Stadtverwaltung Rheinfelden hat die für Freitag, 27. März, geplante Rudelsingparty im Bürgersaal abgesagt. Diese Veranstaltung sei ohne Bestuhlung geplant, so dass der empfohlene Abstand nicht gewährleistet werden könne, so das Kulturamt. Alle anderen Veranstaltungen des städtischen Kulturamtes sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden.

Grenzach-Wyhlen

Lesung: VHS und Buchhandlung Merkel teilen mit, dass die für den 24. März geplante Lesung mit Peter Rosteck verschoben werden muss. Der neue Termin wird rechtzeitig kommuniziert.

Weitere Städte und Gemeinden

Badenweiler: Aus aktuellem Anlass in Bezug auf die Ausbreitung des Corona-Virus wird die Veranstaltung „SWR3 Live Lyrix“ am Samstag, 14. März, im Kurhaus Badenweiler abgesagt. Bereits erworbene Tickets sollen spätestens ab Montag an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden.

Der „Krone“-Verein hat seinen nächsten sonntäglichen „Krone“-Frühschoppen Zeitzeugen im Gespräch am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr, auf unbestimmte Zeit verschoben. Freiburg: Der Auftritt von Dieter Nuhr im Freiburger Konzerthaus wird vom 20.03.2020 auf den 14.03.2021 verlegt. Eintrittskarten bleiben gültig und müssen nicht getauscht werden.