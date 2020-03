Die Naturparkschule Niederhof teilte die Schließung am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Demnach erhielt die Schule am Donnerstagvormittag Kenntnis davon, dass eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden sei. „Es ist nicht auszuschließen, dass Ihr Kind mit dieser Person in Kontakt kam“, heißt es seitens der Schule weiter. Aus diesem Grund sei mit sofortiger Wirkung die Schule bis Freitag, 20. März, geschlossen worden. Betroffen von der Schließung sind rund 160 Kinder.

Dem Gesundheitsamt des Landkreises wurde laut Landratsamt Waldshut am Mittwoch mitgeteilt, dass der Coronavirus-Test einer Person positiv ist. Bei der Patientin handele es sich um eine Lehrerin, die aus Südtirol zurückgekehrt war. „Sie hat nach ihrer Reiserückkehr noch einige Tage gearbeitet, bis sie Krankheitssymptome zeigte“, erklärt das Landratsamt. Die Rückkehr der Lehrerin erfolgte laut Landratsamt, bevor Südtirol zum Risikogebiet erklärt worden war. Als die italienische Provinz am 5. März zum Risikogebiet erklärt wurde, habe die Schulleitung die Lehrerin sofort nach Hause geschickt. Zu diesem Zeitpunkt seien keine Krankheitssymptome feststellbar gewesen. Inzwischen befindetn sich die Erkrankte und weitere direkte Kontaktpersonen in Quarantäne, so das Landratsamt.

In Rücksprache mit der Schulleitung und der Gemeinde Murg habe die Gesundheitsbehörde die Grundschule geschlossen, so das Landratsamt. Die Eltern seien informiert worden. Derzeit seien die Behörden dabei, alle möglichen Personen, die in Kontakt mit der Erkrankten waren, zu eruieren und zu informieren. Ferner werde geprüft, wer in Quarantäne muss. Wie groß dieser Personenkreis ist, der mit der Erkrankten möglicherweise in engerem Kontakt stand, ist nicht bekannt.

Die Grundschule bleibt nach Mittelung des Landratsamts bis auf weiteres geschlossen. Nach jetzigem Kenntnisstand könnten auch der Awo-Kindergarten Rhein-Au in Bad Säckingen und die Kindertagesstätte Zelg in Wehr betroffen sein. Es könnte Kontakte der Erkrankten zu einzelnen Kindern und Erzieherinnen dort gegeben haben. Dies werde derzeit abgeklärt.

Derzeit besuchen 161 Kinder die Grundschule Niederhof. Sie werden in acht Klassen unterrichtet. Der Lehrkörper umfasst zwölf Lehrkräfte, hinzu kommen die Rektorin, fünf Betreuungs- und drei Assistenzkräfte, eine Schulsozialarbeiterin, eine Sekretariatskraft sowie vier Kräfte für Technik und Reinigung. Die Schüler stammen aus den Murger Teilorten Hänner, Oberhof und Niederhof. Außerdem besuchen auch einzelne Kinder aus benachbarten Orten die Schule.

Der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle bestätigte, dass in Niederhof zumindest am Freitag auch der Kindergarten Arche Noach geschlossen bleibe. Er befindet sich in Trägerschaft des katholischen Vinzetiusvereins. Grundsätzlich blieben die Kindergärten in der Gemeinde Murg aber in Absprache mit dem Gesundheitsamt aber geöffnet.Allerdings bat Schmidle darum, dass Eltern Geschwister von Kindern, die von der Schulschließung betroffen seien, ebenfalls zunächst zuhause ließen. Um die Betreuung daheim müssten sich die Eltern kümmern. Schmidle riet den Betroffenen, ihren Arbeitgeber um Urlaub oder Freistellung zu bitten oder Homeoffice zu praktizieren.