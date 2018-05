04.05.2018 10:29 Juliane Schlichter Kreis Waldshut Hochwasser, Feuer und radioaktiver Notfall: Die spektakulärsten Einsätze der Feuerwehr im Landkreis Waldshut

Die Rettungskräfte im Landkreis Waldshut gehen oft an ihre Grenzen. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Der frühere Kreisbrandmeister Thomas Santl erinnert sich an die spektakulärsten Einsätze und erzählt, warum er beim Grillen immer an einen bestimmten Fall aus Albbruck denken muss.