von Eva Baumgartner

Eine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände führte bei Laufen laut Polizei zu zwei verletzten Autofahrerinnen und zu Totalschaden an allen beteiligten Fahrzeugen, darunter ein zur Hilfe eilendes Feuerwehrauto. Die Frontalkollision zweier Kleinwagen in Laufen, bei dem die Verursacherin schwer verletzt wurde, löste den Rettungseinsatz der Feuerwehr aus. Das Einsatzfahrzeug war mit Blaulicht und eingeschalteten Horn auf dem Weg zur Unfallstelle, als es in Röschenz von einer unaufmerksamen Autofahrerin, unter Missachtung der Vorfahrt, gerammt wurde.

Im Kanton Aargau wird ein Mann durch eine Gasexplosion verletzt

Bei einer Gasexplosion in einem Abstellraum ist ein 68-Jähriger am Montag in Oberlunkhofen, Bezirk Bremgarten, schwer verletzt worden. Wie die Polizei informiert, erlitt der Mann schwere Brandverletzungen und wurde mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen. Die Explosion ereignete sich am Nachmittag im Abstellraum einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr hat den Brand rechtzeitig gelöscht. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet, um den Unfall, vermutlich verursacht durch Gasaustritt, zu klären.

Geheime Festungsanlagen können erstmals besichtigt werden

An den Aargauer Bunkertagen am kommenden Wochenende können zwölf historische Festungsanlagen bei Rüfenach, Bezirk Brugg, im Villigerfeld, besichtigt werden. Mehrere Anlagen sind, so schreibt die „Aargauer Zeitung“, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich, darunter beispielsweise die große Festung Rein mit ihren Stollen und Kavernen. Diese wurde 1939/40 als Artilleriewerk Adlerhorst gebaut. Helfer haben die unterirdische Anlage vollständig restauriert. Die Aargauer Bunkertage finden am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.

EM-Gold und -Bronze für Ruderer

An den Europameisterschaften für Ruderer in der Alterskategorie U23 in Griechenland haben Mitglieder des Ruderclubs Baden je eine Gold- und eine Bronzemedaille errudert. Bei den Frauen holte Olivia Nacht aus Mägenwil mit ihrer Partnerin Chiara Canoni aus dem Tessin Gold im leichten Doppelzweier. Bei den Männern startete Scott Bärlocher vom Ruderclub Baden mit Kai Schätzle aus Luzern, ebenfalls im Doppelzweier, sie errangen die Bronzemedaille. Insgesamt hat die Schweiz an der EM drei Gold-, eine Silber- und vier Bronzemedaillen geholt.