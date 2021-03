von sk

Im Landkreis Waldshut haben mittlerweile 10.135 Menschen eine Erstimpfung erhalten, teilt das Landratsamt am Mittwoch 10. März mit.

Am 22. Januar hat das Kreisimpfzentrum in der Stadthalle Tiengen seine Arbeit aufgenommen. Daneben haben mobile Teams des Zentralen Impfzentrums Freiburg (Start am 2. Januar) und des KIZ Tiengen in den Pflegeheimen und in den Kommunen bei Vor-Ort-Terminen in Rickenbach, Häusern und Bonndorf Impfungen vorgenommen.

Geimpft wird laut Mitteilung des Landratsamtes im Kreisimpfzentrum derzeit an fünf Tagen in der Woche: Am Montagvormittag, Mittwoch und Freitag mit den Impfstoffen von Biontech sowie am Montagnachmittag, Dienstag und Donnerstag mit dem Impfstoff von Astrazeneca.