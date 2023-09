Dogern – Mit mehr als 70 Teilnehmern war das Leistungsklassen-Tennisturnier um den Baustoff-Eckert-Cup in Dogern ein voller Erfolg. In verschiedenen Altersklassen mit Haupt- und Nebenrunde verliefen die Begegnungen äußerst spannend. Wegen der großen Teilnehmerzahl musste bereits der Freitag in die Spielplanung des Wochenendes einbezogen werden. Für die Turnierleitung mit Roland Küpfer, Dietmar Tröndle, Oberschiedsrichter Uwe Lipka und Martin Wehrle war es eine Herausforderung, die große Veranstaltung reibungslos über die Bühne zu bringen und Teilnehmern wie Besuchern ein eindrucksvolles Erlebnis offerieren zu können. Dabei wurden nicht nur Leistungsklassen-Punkte gewonnen, am Ende gab es für die Besten auch Präsente des Sponsors. Die Spielergebnisse wurden via Bildschirm und WLAN in den Außenbereich übertragen.

Bei den Damen siegte Isabell Albicker vom TC Weilheim vor Jana Rebmann (TC Eggingen) und Xing Menfjie (TC Bad Säckingen). Bei den Herren blieben mit Stefan Szymkiewicz, Hansi Albiez und Johannes Gey alle vorderen Plätze bei den Gastgebern. Sieger bei den Herren 40 wurde Markus Kohler vom TC Eggingen, vor Matthias Küpfer (Rheinstadion Düsseldorf) und Ralf Merlo (TC Dogern). Oli Görlich vom TC Waldshut siegte bei den Herren 50 vor Patrik Albicker (TC Weilheim) und Ralph Bächle (TC Dogern). Ueli Küng vom TC Singen wurde Erster bei den Herren 60 vor Markus Fisch vom TC Bad Säckingen und Hansi Rotzinger vom TC Dogern. Max Bider vom TC Singen siegte in der Gruppe Herren 70 vor Willi Schlozer vom TC GW Neustadt und Klaus Rahner vom TC Lauchringen.