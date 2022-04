Bad Säckingen vor 3 Stunden Wieder Feuer in der Eggbergklinik: Polizei geht von Brandstiftung aus Drei Feuerstellen und starke Rauchentwicklung: Feuerwehr, THW und Polizei mussten am 6. April zum alten Klinikgebäude ausrücken.

Brand in der ehemaligen Eggbergklinik im Kurgebiet in Bad Säckingen am 6. April 2022. | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen