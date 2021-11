Am Dienstagabend ist es in der ehemaligen Hochrhein-Eggbergklinik zu mehreren Bränden gekommen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Am Dienstagabend ist es in der ehemaligen Hochrhein-Eggbergklinik zu mehreren Bränden gekommen. Wie Stadtkommandant Tobias Förster auf Anfrage mitteilte brannte es an fünf verschiedenen Stellen in dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte die einzelnen