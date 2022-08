Bad Säckingen/Laufenbrg vor 4 Stunden Trockenheit birgt Gefahren: Feuerwehr löscht gleich zwei Flächenbrände Einmal brennt es in Laufenburg, das andere Mal in Wallbach. Die Brandursache ist in beiden Fällen aber noch ungeklärt.

In Wallbach bei Bad Säckingen kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem kleinen Waldstück. Zurück bleiben verkohlter Boden und Bäume. | Bild: Esteban Waid