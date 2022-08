von Uwe Kaier

Beim Brand auf einem Zirkusgelände in Neuhausen am Rheinfall am Donnerstagabend wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, mehrere Wohnwagen und ein Zirkuszelt wurden zum Raub der Flammen. Die schwarze Rauchsäule über der Brandstelle war weithin sichtbar. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Jestetten.

Was war geschehen?

Kurz vor 20 Uhr geriet auf einem Zirkusgelände im Langriet-Quartier in Neuhausen am Rheinfall ein Wohnwagen in Brand. Das Feuer griff laut Kantonspolizei schnell auf weitere Wohnwagen, das Zirkuszelt, die Fassade des Clubhauses des örtlichen Fußballclubs und anliegende Grünflächen über. Bei dem betroffenen Zirkus handelt es sich um das Varieté-Theater „Clowns und Kalorien“.

Auf der Anfahrt zur Brandstelle war bereits aus der Entfernung eine starke Rauchentwicklung festzustellen. | Bild: Uwe Kaier

Beim Eintreffen der Feuerwehr Jestetten barsten mehrere Gasflaschen, obwohl zahlreiche Flaschen sofort aus dem Gefahrenbereich gebracht wurden. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Mit mehreren Atemschutztrupps und einem geballten Angriff der Feuerwehren konnte das Feuer relativ schnell bekämpft werden.

Zum Zeitpunkt des Feuers fand keine Vorführung statt. Das Zirkuszelt sowie mehrere Wohnwagen wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Ein Feuerwehrmann wurde laut Polizeiangaben bei den Löscharbeiten leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Tiere hatte der Zirkus nach derzeitigem Stand keine.

Welche Aufgabe hatte die Feuerwehr Jestetten?

Die Feuerwehr Jestetten war mit beiden Abteilungen und einem Löschzug im Bereitschaftsraum. Das Kommando nahm an der Brandstelle Kontakt mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr Neuhausen auf, der die Feuerwehr Jestetten unverzüglich anforderte.

Dieses Bild zeigte sich den Einsatzkräften beim Eintreffen am Ereignisort | Bild: Sven Trapp

Die Aufgabe der Jestetter Wehr lag darin, mehrere Atemschutztrupps für die Brandbekämpfung zu stellen. Weiterhin wurde eine Wasserförderung über eine längere Wegstrecke errichtet.

Auf Grund des Brandes kam es zu einem Vegetationsbrand zwischen dem Ereignisort und dem Sportplatzgelände des VFC Neuhausen. Dieser wurde von den Jestetter Einsatzkräften unter Atemschutz gelöscht.

Was ist über die Brandursache bekannt?

Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kriminaltechnik der Schaffhauser Polizei sowie dem Forensischen Institut Zürich abgeklärt, informiert die Kantonspolizei Schaffhausen. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte sie keine Angaben.

Ein Teil der abgebrannten Wagen und der Bühne. | Bild: Uwe Kaier

Wer war im Einsatz?

Bei dem Brand im Einsatz waren der Wehrverband Oberklettgau, die Feuerwehr Neuhausen, die Feuerwehr Jestetten, die Betriebsfeuerwehr des Rheinfalls, die Rettungsdienste der Spitäler Schaffhausen, das Interkantonale Labor, das EKS sowie die Schaffhauser Polizei und das Forensische Institut Zürich.