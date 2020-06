Bad Säckingen vor 1 Stunde

Start in eine ungewöhnliche Saison: Das Waldbad Bad Säckingen öffnet am Freitag seine Pforten

Es darf wieder geschwommen und geplantscht werden: Als eines der wenigen Bäder in der Region wird das Bad Säckinger Waldbad am Freitag seine Freibad-Saison unter Corona-bedingt anderen Sicherheitsmaßgaben eröffnen. Dazu zählt insbesondere die Ticket-Vorbestellung im Internet, die bereits am Donnerstag beginnt. Wir zeigen, wie es konkret laufen soll, und worauf sich die Besucher einstellen sollten.