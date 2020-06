Der Bad Säckinger Gemeinderat ist immer für eine Überraschung gut. Das Gremium hat in der Sitzung am Montagabend beschlossen, das Waldbad in diesem Sommer zu öffnen. Die Mehrheit war der Meinung, Geld dürfe in der jetzigen Situation keine Rolle spielen. Man müsse vor allem den Familien, die in der bisherigen Corona-Krise gelitten hätten, Kompensation bieten. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung wird die Öffnung des Schwimmbades zusätzlich 200.000 Euro Mehrkosten aufwerfen, das jährliche Defizit des Bades wird dann auf gesamt 700.000 Euro steigen, Bürgermeister Alexander Guhl rechnet sogar mit 800.000 Euro.

Was die ganze Sache so teuer macht, ist die Schwimmbadverordnung des Landes. Wegen des Coronavirus müssen Badbetreiber umfangreiche Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte erstellen und diese umsetzen. Das beudetet insbesondere auch erhöhten Personaleinsatz.

Kreditaufnahme wegen Mehrkosten

Die Stadtverwaltung und die Betreiberin Tourismus GmbH hatten dem Gemeinderat von einer Öffnung abgeraten. Das Gremium sah es jedoch mehrheitlich mit elf Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen anders. Einen Finanzierungsvorschlag machte der Gemeinderat allerdings nicht. Bürgermeister Guhl sieht als einzige Möglichkeit die Kreditaufnahme. Nach dem Beschluss vom Montag muss die Stadtverwaltung zusammen mit dem Schwimmbadpersonal die nötigen Schritte einleiten. Eine Öffnung wäre dann Ende Juni möglich, sagte Guhl gegenüber unserer Zeitung, wahrscheinlich am 27. Juni.

Diskussion im Gemeinderat

CDU-Fraktionssprecher Michael Maier hatte in der Diskussion mit einem Plädoyer zur Badöffnung den Auftakt gemacht. Maier wollte eine Öffnung vor allem aufgrund der Corona-Belastungen für Familien. Der Shut-Down der Kindergärten und Schulen hätten Familien schwer belastet. Auch die staatliche Empfehlung, den Urlaub daheim zu verbringen, sei ein Argument für eine Öffnung des Waldbades. „Die CDU ist mehrheitlich dafür, dass wir den Schwimmbadbetrieb wieder anfahren.“ Die gesundheitlichen Corona-Risiken sieht er durch das Hygiene- und Infektionschutzkonzept gewährleistet. Geld dürfe bei der Entscheidung nicht an erster Stelle stehen, forderte Maier angesichts der erwarteten Mehrkosten von mindesten 200.000 Euro. Möglicherweise sei das von Tourismus-Geschäftsführerin Gabriele Wöhrle-Metzger präsentierte Konzept auch zu schwarz gemalt.

Wie Maier sah es auch Frank van Veen (Unabhängige Bürgerliste). Es gehe hier um eine Entscheidung zwischen Lebensqualität und Gesundheitsrisiko. Bei dieser Abwägung sei die Öffnung vertretbar und müsse stattfinden. Auch Ruth Cremer Ricken und Irene Klaußner (beide Grüne) sowie Carina Weiß (Freie Wähler) rückten die Familien in den Mittelpunkt ihrer Argumentation, ebenso Sherepreet Schwer (Freie Wähler), der zudem befürchtete, dass Schwimmer bei geschlossenem Waldbad auf den Rhein ausweichen werden und es zu noch mehr Badetoten kommen werde als in den letzten Jahren. Auch CDU-Stadtrat Franz Isele sprach sich für die Öffnung aus und fand in Anlehnung an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, man müsse das ganz etwas „lockerer angehen“.

Stadtrat Rolf Joist: Öffnung wird nur Unzufriedenheit hinterlassen

Das allerdings brachte Fred Thelen etwas in Wallung. Der Fraktionssprecher der Freien Wähler fand, dass man in der Coronakrise nichts mit „Lockerheit“ angehen dürfe. Er sprach sich angesichts der schwierigen Umsetzung des Sicherheitskonzeptes gegen eine Öffnung aus, auch wenn dies unpopulär sei. Rolf Joist von den Grünen sah eine Öffnung ebenfalls sehr kritisch. „Wenn am Ende der Badesaison wirklich alle zufrieden wären, wären die Mehrkosten gut angelegtes Geld“, fand Joist. Die Öffnung des Waldbads auf Grundlage des engmaschigen Sicherheitskonzeptes werde jedoch mehr Unzufriedenheit als Freude erzeugen, prophezeite er. Am Ende der Saison werde keiner, weder die Badegäste noch die Betreiber, richtig zufrieden sein.

Guhl machte noch einmal klar, dass er dem Votum des Gemeinderates nicht widersprechen werde. Das könnte er auf der Grundlage der Gemeindeordnung, wenn er einen Beschluss des Gemeinderates für unzulässig hält. Guhl sagte, man werde das Konzept umsetzen und öffnen, machte aber darauf aufmerksam, dass es nicht umsonst zu haben sei. Was er vom Gemeinderat in diesem Zusammenhang vermisste, waren Vorschläge für die Finanzierung der Mehrkosten.