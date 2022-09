von Susanne Eschbach

Die Kinderuni Hochrhein ist zurück. Nach Corona und überstandener Raumnot, starten die Macher der Kinderuni mit einem neuen Semester, aber verkleinertem Programm, durch. Statt wie gewohnt vier, werden es im Herbst lediglich zwei Vorträge sein.

„Wir starten durch mit kleinem Programm“, erklärt der Rektor der Kinderuni Hochrhein, Helmar Burkhart. Deshalb wird es aber nicht weniger spannend. Start ist am Mittwoch, 26. Oktober, im Saalbau in Stein. Im kommenden Jahr plant die Kinderuni, wieder mit vollem Programm auf der Bühne im Saalbau Stein und im Gloria-Theater in Bad Säckingen zu stehen.

2019 fanden die bislang letzten Vorlesungen statt. „Das Programm für 2020 stand auch schon fest, aber dann mussten wir wieder alles in die Tonne werfen“, so Burkhart. Denn wie alle anderen Veranstaltungen auch, durfte die Kinderuni Hochrhein wegen Corona nicht stattfinden. Doch ganz in der Tonne ist der Plan von 2020 nicht. Denn zwei Referenten, die bereits zugesagt hatten, konnte der Unirektor auch für das aktuelle Semester gewinnen.

Semesterbeginn schon im Oktober

Das startet am Mittwoch, 26. Oktober, um 15 Uhr im Saalbau in Stein/Schweiz. „Warum singen Vögel“, lautet der Titel des Vortrages von Valentin Amrhein vom Department Umweltwissenschaften der Universität Basel. „Valentin Amrhein ist viel in der Natur unterwegs und nimmt Vogelstimmen auf“, erklärt Burkhart. Natürlich hofft er, dass der Referent auch ein paar Probegesänge aus der Natur mit im Gepäck hat.

Vorlesung über Raumfahrt

Am Mittwoch, 9. November, ebenfalls um 15 Uhr, geht es dann im Gloria-Theater in Bad Säckingen weiter. „Von der Erde zum Mond – und später zum Mars“ lautet der Titel des Vortrags von Joachim Lerch. Er ist der Vorsitzende von Science & Technologie aus Teningen. „Das ist ein Thema, was mich auch schon immer interessiert hat“, freut sich der Rektor der Kinderuni. Natürlich sind in beiden Vorlesungen auch Schulklassen aus den Bad Säckinger Schulen willkommen. „Schulklassen haben die Möglichkeit, auch einzelne Vorlesungen zu besuchen“, erklärt Burkhart.

Neu in diesem Jahr ist außerdem, dass die Kinderuni in diesem Jahr von der Stadt Bad Säckingen unterstützt wird. Verstärkt wird die Gruppe durch Manuel Elis, vom Fachbereich Bildung und Soziales sowie Tourismus und Kultur. An seiner Seite ist die neue Schulsachbearbeiterin Nicole Pachomow.

Kinderuni Hochrhein: Anmelden können sich Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren direkt im Internet unter www.kinderuni-hochrhein.eu oder direkt bei der Stadtverwaltung Bad Säckingen.