von sk

Murg: Wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten

Aquaplaning war laut Polizei wohl der Grund, warum am Donnerstagmittag, 15. September, gegen 15.30 Uhr, ein Autofahrer auf der A 98 ins Schleudern geraten ist. Der Unfall ereignete sich zwischen Laufenburg und Bad Säckingen in Höhe von Murg.

Der 19-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Er hatte auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Pkw krachte zunächst in die Leitplanke, bevor er quer über die gesamte Straße schleudernd und im Grünstreifen gegenüber zum Stillstand kam.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Todtmoos: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Am Donnerstag, 15. September, zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr, ist ein geparktes Auto in der Jägermatt in Todtmoos beschädigt worden. Der blaue Peugeot Van stand auf einem Schotterparkplatz zwischen einem Tanzlokal und der dortigen Schule. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war der Peugeot von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden.

Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von rund 3000 Euro am Peugeot. Aufgrund der Einschulung herrschte an diesem Tag reger Betrieb. Der Polizeiposten St.Blasien hofft auf Zeugenhinweise (Kontakt 07672/ 92228-0).

Bad Säckingen: E-Bike in der Innenstadt gestohlen

Am Dienstag, 13. September, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, ist ein E-Bike in der Innenstadt von Bad Säckingen gestohlen worden.

Das weiße Fahrrad des Herstellers Winora war an einem Fahrradständer in der Alte Basler Straße zwischen einer Bank, einem Bio-Markt und einem Möbelgeschäft verschlossen abgestellt. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.