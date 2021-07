von sk

Aus der abgeschlossenen Tiefgarage eines Hauses an der Bergseestraße wurden am Mittwoch in Bad Säckingen drei hochwertige Fahrräder entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 7.30 und 12.30 Uhr. Vermutlich gelang es dem und den Tatverdächtigen, die Türe zur Tiefgarage mittels eines Drahtes zu öffnen, erklärt die Polizei auf Anfrage. Die Fahrräder waren alle verschlossen, aber nicht angeschlossen. Der Geschädigte gibt den Wert der drei Räder mit rund 8700 Euro an. Bei zwei Rädern der Marken Rotwild und Canyon handelte es sich um Hardtail Carbon Modelle, das dritte Rad der Marke Trek ist aus Aluminium. Hinweise zur Tat an den Polizeiposten Bad Säckingen (07761/934-0).