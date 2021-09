von Gerd Leutenecker

Für den Jugendfußball stehen derzeit alle drei Vereine in der Stadt in den Startlöchern. Mit dem tragfähigen Kompromiss zur Bildung von Spielgemeinschaften (SG) hat der FC Wallbach seinen Beitrag geleistet. „Wir bündeln die Kräfte. Der Jugendfußball ist nicht tot, wir in Wallbach schauen über den Tellerrand hinaus und machen gemeinsame Sache“ mit den weiteren Stadtvereinen, warb FC Präsident Peter Weiß bei der Generalversammlung der Jugendabteilung um Verständnis für den konzertierten Schritt. Für den wiedergewählten Jugendleiter Jonas Kittel eine konsequente Gangart, gerade im Hinblick auf die älteren Jugendjahrgänge.

Ab der C-Jugend wackeln seit längerem die Zahlen. In Mannschaftsstärke beim Ligaspielbetrieb teilnehmen zu können, ist zum Vabanquespiel geworden. „Kommt auf Faktoren an, die außerhalb vom Fußball liegen“: Knittel stand als Jugendleiter beim FC Wallbach vor Aufgaben, die jetzt einvernehmlich gelöst worden sind. Seit vergangenem November war der Spielbetrieb ausgesetzt, die ganze Saison ist annulliert worden. Knittel konnte die Generalversammlung knapp halten – keine Bericht von Seiten der Jugendtrainer und keine Sachstandsberichte. Einzig der Ausblick auf die startenden SGs nahm etwas mehr Zeit in Anspruch. „In der C-Jugend werden wir mit zwei Mannschaften in die neue Saison gehen“, da findet der Trainings- und Spielbetrieb in Wallbach statt, erklärte Knittel den anwesenden Mitgliedern die Übereinkunft mit dem FC08 Bad Säckingen und dem SV Obersäckingen. Zuversicht herrscht beim FC Wallbach, dass mit den SGs „allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten wird“ erfolgreichen in der Stadt Fußball zu spielen, so Knittel.

Kassiererin Silvia Heinemann berichtete über die Kostenstruktur im Jugendbereich. Neue Trainingsanzüge sind angeschafft worden, ein wichtiger Beitrag insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen, die FC Wallbach-Identität wird da geschaffen. Die turnusmäßigen Neuwahlen waren weitgehend Bestätigungen. Der sich auf Fortbildung befindliche Sebastian Rupp ist zum neuen stellvertretenden Jugendleiter vom FC Wallbach einstimmig gewählt worden. Tim Schuler kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr. In diesem Zuge kündigte Knittel an, im kommenden Jahr ein Studium zu beginnen. Mit Änderungen muss somit im nächsten Jahr gerechnet werden.

Die Jugendabteilung vom Bezirksligisten FC Wallbach ASV e.V. wird von Jonas Knittel geleitet. Für alle Jahrgangsstufen in der Fußballjugend sind die Trainingszeiten auf http://www.fcwallbach.de/junioren einsehbar, die G-Jugend bleibt auf dem vertrauten Platz Montagnachmittags.