Dank des Digitalpakts nimmt die Digitalisierung der Bad Säckinger Schulen seit Ende vergangenen Jahres nun Fahrt auf: aktuell wird die Verkabelung an den Grundschulen und am Scheffel-Gymnasium installiert. Lehrer konnten bereits Tablets und Laptops ausprobieren. „Wir haben alle Nachholbedarf bei der digitalen Entwicklung“, sagte Christian Heinemann, Referent des Bürgermeisters und zuständig für die Wirtschaftsförderung. Wie wichtig die Digitalisierung für Schulen ist, wurde in den vergangenen Wochen erst so richtig klar: Mit einer großen Vielfalt von individuellen Lösungen kämpften Lehrer, Schüler und Eltern darum, trotz Schulschließung ein wenig Schulalltag aufrecht zu erhalten. Seit 2019 gibt es nun, nach langer Vorlaufzeit, staatliche Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts dafür.

Wie ist der aktuelle Stand der Digitalisierung an den Schulen? Bislang sind die Schulen unterschiedlich ausgerüstet: Während man an Realschule und Gymnasium in manchen Bereichen gut ausgestattet ist, sieht es an den Grundschulen nicht so gut aus, erklärt Heinemann. Vielfach hänge die Qualität der Ausstattung an einzelnen engagierten Lehrern, weiß Schulleiter Carsten Schnell von den Hauswirtschaftlichen Schulen. So nutzt zum Beispiel das sozialwissenschaftliche Gymnasium auf Bestreben des Oberstufenleiters Jochen Stegmaier Tablets im Unterricht. Damit können die Schüler auch von zu Hause in Kleingruppen zusammenarbeiten, Texte und Videos mit der Klasse und dem Lehrer teilen.

Die Fördermittel Der Digitalpakt Mit dem Digitalpakt wollen Bund und Länder die digitale Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so den Erwerb digitaler Kompetenzen verbessern. Deutschlandweit stehen hierfür fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Davon gehen etwa 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Seit Oktober vergangenen Jahres ist es für die nächsten fünf Jahre möglich, bei der Landesregierung diese Mittel zu beantragen. Damit die Verteilung gerecht erfolgt, werden Budgets auf Basis der Schülerzahlen erstellt. Ein Teil der Investition muss von den Schulen als Eigenanteil geleistet werden, dieser beläuft sich unter Berücksichtigung von zusätzlichen Landesfördermitteln auf 5,4 Prozent. Voraussetzung für den Antrag auf Fördermittel ist die Erstellung eines Medienentwicklungsplans. Hier stellt jede Schule individuell ihr pädagogisch-technisches Konzept für die Medienbildung zusammen. Was gefördert wird Gefördert werden technische Maßnahmen wie die Verkabelung auf dem Schulgelände und der Bau eines WLAN-Netzes sowie deren Wartung, Interaktive Tafel, Anzeigedisplays, digitale Arbeitsgeräte, Mobile Endgeräte wie Laptops und Tablets, wenn diese auch in der Schule genutzt werden können. Die Ausgaben hierfür dürfen maximal 20 Prozent der Gesamtinvestition pro Schulträger oder 25.000 Euro je Einzelschule betragen.

An der Werner-Kirchhofer-Realschule können die Lehrer nur von zu Hause aus Videokonferenzen mit ihren Schülern anbieten. Auch die Lernplattform moodle wird hier erst seit Kurzem genutzt, so Schulleiterin Ricarda Hellmann. Über Medienwagen mit Laptop und Beamer können Videos im Unterricht gezeigt werden, dazu kommt ein Computerraum mit 30 Geräten.

Wie viel kostet das alles? In Bad Säckingen werden die Aktivitäten und die Verteilung der Fördermittel für die acht städtischen Schulen zusammen mit der Stadtverwaltung koordiniert. Die berufsbildenden Schulen arbeiten mit ihrem Träger, dem Landkreis, zusammen. An den allgemeinbildenden Schulen werden bis 2021 voraussichtlich rund 3,24 Millionen Euro investiert, so Heinemann. Davon stammen knapp eine Million aus Bundesmitteln, 300.000 Euro aus Landesmitteln und knapp zwei Millionen Euro von der Stadt Bad Säckingen.

Der Digitalpakt sieht vor, dass die Schule und ihre Träger einen Eigenanteil leisten. Diese Kosten können zum Teil durch Landesfördermittel gegenfinanziert werden. So müssen die Schulen mindestens 5,4 Prozent der Kosten selber tragen. Als Stadt hätte man die Maßnahmen nicht alleine tragen können, so Heinemann. Vorleistungen wären auch nicht erstattet worden. Als die Fördermittel dann verfügbar waren, habe man gleich losgelegt. An der Hauswirtschaftlichen Schule des Landkreises rechnet man mit 180.000 Euro aus dem Digitalpakt, inklusive des Eigenanteils. Wie die Gelder aber dann verteilt werden, sei eine Entscheidung des Kreistags, so Schnell.

