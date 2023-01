Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat den Ex-Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen Martin Ritter wegen Untreue und Beihilfe zur Untreue angeklagt. Bei den Vorwürfen geht es nach Angaben der Anklagebehörde vom Dienstag um Überweisungen des früheren Stadtwerke-Chefs auf das Konto eines ebenfalls beschuldigten Geschäftspartners.

Mit Scheinrechnungen seien Leistungen abgerechnet worden, die gar nicht erbracht wurden. Den Stadtwerken sei so zwischen November 2017 und Dezember 2020 ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Geld habe der Ex-Geschäftsführer bar von seinem Geschäftspartner erhalten.

Der Mann ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft kein unbeschriebenes Blatt. Er soll schon vor seiner Tätigkeit bei den Stadtwerken als Angestellter eines Freiburger Netzbetreibers mit Scheinrechnungen gearbeitet und das Unternehmen damit um rund eine halbe Million Euro gebracht haben. Dies sei allerdings verjährt.

Letzte bekannte Station Stadtwerke Straubing

Im September 2021 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegen den ehemaligen Stadtwerke-Chef von Bad Säckingen wegen Untreue ermittelt. Über das Verfahren gegen Martin Ritter berichtete der SÜDKURIER.

Ritter war seit Januar 2021 als Geschäftsführer der Stadtwerke Straubing angestellt. Der Arbeitgeber in Bayern gab im Dezember 2021 in einer Pressemitteilung bekannt, dass Ritter mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen werde. Während der laufenden Ermittlungen verlor Ritter seinen Geschäftsführerposten in Straubing. Das Vertrauensverhältnis sei gebrochen, hieß es dort es.

Die Redaktion hat in den vergangenen Monaten auf mehreren Wegen versucht, mit Martin Ritter selbst Kontakt aufzunehmen, damit er Stellung nehmen kann. Dies gelang jedoch nicht. Schon im September 2021 wollte sich Ritter zu den Vorfällen nicht äußern.

Bis das Verfahren abgeschlossen ist, gilt die Unschuldsvermutung.

Finanzielle Schieflage der Stadtwerke Bad Säckingen

Es war eine symbolische Bombe, die 2022 mitten in Bad Säckingen platzte: Den Stadtwerken drohte die Insolvenz. Eine Millionenspritze musste her und diese kam nur eine Woche später: Die Stadt und Energiedienst pumpen 15 Millionen Euro in das Unternehmen.

Bad Säckingen Er soll die Stadtwerke aus der Krise führen: Dirk Scheffner wird neuer Geschäftsführer Das könnte Sie auch interessieren

(dpa/sk)