„Wenn man einen alten Käfer Caprio sieht, geht einem doch das Herz auf“, schwärmte Bürgermeister Alexander Guhl. Anlass dafür war das Oldtimertreffen auf dem Auplatz. Dieses war nur eine der vielen Attraktionen, mit denen am Wochenende das Frühlingsfest aufwartete.

Bauernspiele ziehen Kinder an

Bei strahlendem Sonnenschein lockten am Samstag die Bauernspiele auf dem Spitalplatz viele Kinder an, während sich die Eltern und Erwachsenen gerne zu einem kühlen Getränk und einem kleinen Plausch in der umliegenden Gastronomie niederließen. Sollte es einmal schnell gehen, war man in der Schützenstraße richtig: Verschiedene Food-Trucks mit Spezialitäten aus aller Welt verwöhnten dort die Besucher.

Der Antikmarkt beim Münster

Eine Zeitreise erwartete die Gäste auf dem Antikmarkt beim Münster. Zwischen den verschiedensten Ständen stöberten Jung und Alt in den historischen Schätzen und Hinterlassenschaften, mal interessiert, mal erstaunt und immer wieder verzückt.

Alles für die Hochzeit im Schlosspark

Für Frühlingsgefühle sorgte die Hochzeitsausstellung im Schlosspark, organisiert von Juwelier Schwarcz in Kooperation mit ihren Partnerfirmen. Myriam Schwarcz–Musebeck ermöglichte den zukünftigen Brautpaaren einem Einblick in die Welt des Heiratens. Wichtig war ihr vor allem, dies in der Orangerie zu tun, die ein sehr beliebter Ort für standesamtliche Trauungen ist.

Das Glanzlicht: Die Oldtimerausstellung

Ein ganz besonderes Glanzlicht war am Sonntag das erste Treffen der Oldtimer-Freunde Bad Säckingen/Hotzenwald. Der Verein in spe hatte private Sammler und Autokenner eingeladen, ihre alten Schönheiten auf dem Festplatz zu präsentieren. Schon früh fuhren die ersten Raritäten ein und gegen Mittag bereits war zwischen den zahlreichen Besuchern kaum noch ein Plätzchen für die weiter anrückenden Fahrzeuge frei.

Autos jeden Alters und jeder Größe stehen auf dem Auplatz. | Bild: Lara Stanzel

Mit einem Promenadenkonzert

Die Organisatoren Johnny Fornarotti und Christian Kaeser freuten sich besonders über die Zusammenarbeit mit der Stadtmusik Bad Säckingen, die nach ihrem Auftritt zum Auftakt der Promenadenkonzerte im Schlosspark, die Ausstellung der Oldtimer begleitete. Es wurde bestaunt, gescherzt und stolz das eigene Fahrzeug präsentiert.

Preise für die Oldtimerfreunde

Den Sammlern, die mehr als nur ein Foto mitnehmen wollten, standen einige Fahrzeuge zum Verkauf bereit, wie auch ein legendärer DeLorean. Mit über 150 teilnehmenden, historischen Fahrzeugen wurden die Erwartungen des Vereins bei weitem übertroffen. Fornarotti bezeichnete das Event als „gelungene Fusion zwischen Hotzenwald und Bad Säckingen“. Zudem wurden drei Preise an die Automobilisten vergeben.

Die Preise für die Oldtimer Die Organisatoren des ersten Bad Säckinger Oldtimertreffens vergaben zu ihrer Premiere Preisen: Fahrer mit der längsten Anreise war Alexander Jehle, der aus dem 214 Kilometer entfernten Wulfsschlugen bei Esslingen kam. Der Preis für das älteste Automobil, einen Opel Typ 7/34, Baujahr 1927, erhielt Karl Wick aus Bad Säckingen; der Preis für das Fahrzeug mit der stärksten Motorisierung ging an Christoph Schneider aus Horb für dessen Porsche 964 Turbo mit 350 PS.

Ein bisschen Regen trübt die Stimmung nicht

Gegen Nachmittag fanden sich immer mehr Besucher in der Innenstadt ein, bis ein Regenschauer zu einer jähen Unterbrechung führte. Rechtzeitig öffneten die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag und boten den Besuchern weitere Entdeckungen in Innenräumen.