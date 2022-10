von Hans Walter Mark

Der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen leistet einen bedeutenden Beitrag für das Feuerwehrwesen der Stadt Bad Säckingen. Er trägt durch die Anschaffungen verschiedener Gerätschaften dazu bei, die Einsätze der Feuerwehrabteilungen effizienter und sicherer zu gestalten.

Darin waren sich bei der Hauptversammlung des Fördervereins in Rippolingen der Gesamtkommandant Tobias Förster, Fred Thelen, Ortsvorsteher von Wallbach und Franz Stortz, Ortsvorsteher von Rippolingen, einig. Stortz war von der Leistungsbilanz des Fördervereins so beeindruckt, dass er dem Verein als Fördermitglied beitrat.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Veränderungen. Der Vorsitzende Bernhard Baumgartner, der Kassierer Wolfgang Butz und Beisitzer Gernot Hein wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende, Bernhard Baumgartner sowie Schriftführer Jan Höfer an die vielfältigen Anschaffungen und Aktivitäten, um die finanziellen Mittel dafür zu beschaffen. Es ist erstaunlich, was die Vereinsmitglieder auf die Beine stellten.

Mehr zum Förderverein Der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen wurde am 8. Dezember 1999 gegründet, um der Feuerwehr wünschenswerte Anschaffungen, welche durch den Regelhaushalt nicht darstellbar sind, zu ermöglichen. Ihm gehören alle aktiven Feuerwehrangehörigen der Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr an. Daneben unterstützen 100 Passivmitglieder den Verein. Informationen erteilt Vorsitzender Bernhard Baumgartner per E-Mail (baumgartner-b@gmx.de). Außerdem gibt die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen (www.fwbs.de) Einblick in die Arbeiten der Feuerwehr.

Zu dem Erwerb von Ausrüstungsgegenständen gehörte beispielsweise eine Zusatzausrüstung für den Bereich Vegetation und Waldbrand für die vier Feuerwehrabteilungen Wallbach, Bad Säckingen, Harpolingen und Rippolingen. Diese beinhaltet ein Löschrucksack, ein Schlauch mit vermindertem Querschnitt und damit leichter zu handhaben, sowie zwei Feuerpatschen. Gerade bei Entstehungs- und Kleinbränden bietet das Waldbrandset in Zeiten hoher Waldbrandgefahr eine effektivere Brandbekämpfung. Dieses Waldbrandset ist insbesondere durch das verminderte Gewicht eine Erleichterung für die Einsatzkräfte. Ebenso hilfreich und unentbehrlich ist die Spende einer Sichtschutzwand. Diese schützt bei Einsätzen betroffene Personen vor neugierigen Blicken.

Zu den Aktivitäten des Feuerwehr-Fördervereins zählt die Teilnahme an der Gebrauchtfahrradbörse der Fahrradfirma Riedl-Leirer in Bad Säckingen. Der Erlös kommt zu einhundert Prozent der Feuerwehr zugute. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Weihnachtsmarkt mit Glühweinstand. Leider wurde dieser im letzten Jahr abgesagt. Dies machte sich im Finanzbericht des Kassiers Wolfgang Butz bemerkbar. Trotzdem konnte der Förderverein der Feuerwehr einen beträchtlichen Betrag zur Verfügung stellen.

Wichtiges Vereinsziel

Der Kassenprüfer Fred Thelen bescheinigte in der Hauptversammlung Wolfgang Butz eine einwandfreie Finanzbuchhaltung. Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und auf die vielfältigen Aufgabengebiete der Feuerwehr aufmerksam zu machen, bezeichnete Baumgartner als ein wichtiges Vereinsziel. Gerade der Weihnachmarkt mit der beliebten Tombola bietet dazu eine ideale Möglichkeit.