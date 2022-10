von Susanne Eschbach

Der Caritasverband Hochrhein ist gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat Bad Säckingen auf der Suche nach ehrenamtlichen Digital-Lotsen. Mit dem Projekt „Digital-Kompass“ sollen ältere Menschen unterstützt werden, damit sie sich in der vielfältigen digitalen Welt besser orientieren können. Der sichere Umgang mit der digitalen Welt soll dabei geübt und erklärt werden.

„Die Mitarbeit kann individuell eingebracht werden“, erklärt Klara Jansen vom Stadtseniorenrat, die das Projekt organisiert. In der Regel sollten die Treffen einmal in der Woche, alle 14 Tage oder monatlich stattfinden und können auch zeitlich auf mindestens drei Monate befristet sein.

Angesprochen werden alle, die fit im Umgang mit den digitalen Medien wie Smartphones oder Tablets sind und sich zutrauen, mit Geduld älteren Menschen zum Beispiel die Funktion von WhatsApp und Skype zu erklären. „In diesen Kursen sollen bei den Teilnehmern Ängste und Barrieren abgebaut, aber auch Erfahrungs- und Austauschräume geschaffen werden“, sagt Klara Jansen. Die Digitalisierung spielt im Leben jedes Einzelnen eine immer größere Rolle. „Bankgeschäfte, Verwaltungsvorgänge und mehr, können immer öfter ausschließlich Digital erledigt werden“, sagt sie, hält aber fest: „Der Digital-Kompass ist als Treffpunkt für den persönlichen Austausch und die Internetbetreuung zu sehen. Er ersetzt keine Schulung zur PC-Nutzung, wie sie zum Beispiel von der VHS angeboten wird“.

Das Projekt „Digital-Kompass“ ist nicht ganz neu. Der Caritasverband Hochrhein hat als Standortpartner bereits mit der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental vielfältige Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Weitere Angebote in dieser Form gibt es bereits schon in Waldshut und Dogern. „Der Hotzenwald befindet sich gerade im Aufbau“, so die Stadtseniorenrätin weiter. Und jetzt soll das kostenlose Projekt gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat auch in Bad Säckingen etabliert werden. Für die Digital-Lotsen gibt es bei Bedarf Einführungen und Schulungen. „Es soll so schnell wie möglich mit ersten Angeboten rund ums Smartphone begonnen werden, denn das Interesse bei unseren Senioren ist groß“, erklärt Klara Jansen raschen Handlungsbedarf