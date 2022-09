von sk

Bad Säckingen: Stichflamme aus Topf löst größeren Einsatz aus

Eine Stichflamme aus einem Topf hat in der Nacht zum Samstag, 17. September, den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Bad Säckingen ausgelöst. Kurz nach 1 Uhr waren Flammen aus einer Wohnung in der Innenstadt gemeldet worden. Die Rettungskräfte, insbesondere die Feuerwehr, rückten mit einem Großaufgebot an. Bis zu deren Eintreffen war es aber bereits dem Wohnungsinhaber gelungen, das Feuer zu löschen, wie die Polizei mitteilt. Der 43-Jährige hatte einen Topf mit Öl erhitzt und diesen vergessen. Das heiße Öl verursachte eine Stichflamme.

Wegen einer Stichflamme war die Bad Säckinger Feuerwehr mit einem Großaufgebot angerückt. | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

Vorbeigehende Passanten hatten diese gesehen und den Notruf abgesetzt. Durch das Feuer wurde die Dunstabzugshaube beschädigt und die Küche durch verunreinigt worden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Rickenbach: Junger Autofahrer überschlägt sich

Ein junger Autofahrer hat sich laut Polizei, am Freitag, 16. September, kurz vor 17 Uhr, auf der L 152 zwischen Willaringen und Schweikhof mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 19-Jährige war nach Angaben der Polizei rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Überschlag wurde der Fahrer von Ersthelfern und eintreffenden Einsatzkräfte aus seinem schwer demolierten Auto befreit. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren Tausend Euro.

Albbruck: Auto brennt komplett aus

Ein geparktes Auto ist in Albbruck-Birkingen in der Nacht zum Samstag, 17. September, komplett ausgebrannt. Kurz nach 1 Uhr sei das Feuer in der Dogerner Straße bemerkt worden, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und löschte das Auto. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Auto völlig niederbrannte. Das Auto stand wohl schon länger dort am rechten Fahrbahnrand. Kennzeichen waren keine mehr angebracht. Ermittlungen zum Fahrzeugbesitzer und zur Brandursache dauern an.

Todtmoos: Nötigung mit Beleidigung beim Überholen – Polizei sucht Zeugen

Bei ihrer Fahrt auf der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos-Au sollen am Sonntag, 18. September, gegen 10.40 Uhr, ein Ehepaar von einem unbekannten Audi-Fahrer bedrängt und beleidigt worden sein, wie die Polizei mitteilt. Sie befuhren zuvor mit ihrem Auto die L148 von Wehr kommend in Richtung Todtmoos, als der hinter ihnen fahrende schwarze Audi A6 mehrfach versucht habe im Kurvenbereich zu überholen.

Schließlich gelang ihm der Überholvorgang, laut des Ehepaares, nur dadurch, dass er sich zwischen das Fahrzeug des Paares und dem vorausfahrenden Fahrzeug mittels Hupen hineinzwängte. Dabei soll der Audi-Fahrer den Mittelfinger gezeigt haben. Im Anschluss soll er die Fahrt im gleichen Stil fortgesetzt haben und schließlich das zweite Fahrzeug am Ortseingang von Todtmoos-Au, trotz Gegenverkehr, überholt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den Fahrer des zweiten überholten Fahrzeuges oder weitere Geschädigte, die vielleicht auch von dem Audi-Fahrer genötigt oder gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Laufenburg: Um keine Ausrede verlegen

Dass sich ertappte Verkehrssünder nach einem Verkehrsverstoß zu rechtfertigen versuchen, gehört laut Polizei zum polizeilichen Alltag. Auch, dass dabei hin und wieder kuriose Äußerungen zu Protokoll genommen werden, wie am Freitag, 16.September. Ein Autofahrer sei gegen 13:30 Uhr vom Videofahrzeug der Polizei gestoppt worden, da er auf der A 98 zwischen Bad Säckingen und Albbruck die dort zulässigen Geschwindigkeiten um rund 50 km/h überschritten hatte. Zum Vorwurf der Geschwindigkeitsüberschreitung befragt, habe der Fahrer geäußert, nur schnell nach Hause gewollt zu haben, weil der Tank leer ist und er ohne Sprit auf der Autobahn nicht liegen bleiben wollte.

