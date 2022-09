Bad Säckingen vor 2 Stunden

Update: Bundespolizei geht mit 70 Beamten gegen Schleuser vor

Großaufgebot von Bundespolizei und Zoll durchsuchen Wohnhaus in der Schillerstraße. Staatsanwaltschaft will sich in den nächsten Stunden zu den Hintergründen äußern. Es geht um Schleuserkriminalität.