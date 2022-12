Keine Jahresempfänge, eine sehr reduzierte Fasnet, strenge Auflagen bei Feiern – in den vergangenen zweieinhalb Jahren ist viel Unbeschwertheit und Lebenslust verloren gegangen. Auch jetzt, wo ein Krieg in Europa tobt, Energie knapp wird und die Inflation Löcher in Haushaltskassen reißt, ist unbegrenzter Optimismus eher fehl am Platz. Und dennoch ist es – gerade in Krisenzeiten – wichtig, sich auf das zu besinnen, was uns guttut. Schöne Momente in Gemeinschaft zum Beispiel! Von denen wird es 2023 in Friedrichshafen nicht gerade wenige geben.

Januar: Anstoßen mit oder ohne Händeschütteln?

Neujahrskonzerte wie am 6. Januar im Graf-Zeppelin-Haus, Empfänge in den Teilorten (8. Januar Kluftern und Schnetzenhausen, 13. Januar Ailingen, 22. Januar Fischbach) – und zur Krönung der große städtische Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus am Sonntag, 15. Januar: 2023 startet auf jeden Fall gesellig. Oberbürgermeister Andreas Brand hat zwar schon angekündigt, aus Infektionsschutzgründen aufs Händeschütteln verzichten zu wollen, aber ein freundliches Zuprosten wird es auf alle Fälle geben!

Februar: Narri, narro, Gockolores!

Darauf haben viele Häfler lange gewartet – die Fasnet ist zurück! Und zwar so richtig mit vollen Sälen, bunten Abenden, Umzügen, Narrenbefreiungen und einem Gumpigen Dunschtig (16. Februar), wie es ihn jetzt zwei Jahre lang nicht gab. Alle Narrentermine für 2023 im gesamten Bodenseekreis finden Sie im großen SÜDKURIER-Überblick.

März/April: Frühling mit Kunst und Kultur

Jetzt beginnt die schönste Jahreszeit am Bodensee mit wenig Trubel, aber hoffentlich viel Sonne! 2023 finden erstmals nach zwei Jahren Pause wieder die Filmtage im Kiesel statt (2. bis 6. März), bei denen Filmemacher aus dem Dreiländer-Eck Kurzfilme zeigen. Am 24. April treten beim Straßenkünstler-Festival verschiedene Künstler auf, dazu gibt es den verkaufsoffenen Sonntag.

Mai: Ab ins Wasser!

Am 1. Mai startet traditionell das Fischbacher Freibad als erstes Häfler Bad in die Sommersaison. Die beiden anderen, Strandbad und Ailinger Wellenbad, folgen Mitte Mai. Da es bereits 2022 eine Preiserhöhung gab, bleibt zu hoffen, dass die Preise 2023 stabil bleiben. In unserem großen Überblick finden Sie noch viele weitere schöne Bademöglichkeiten im Bodenseekreis.

Karibikfeeling auf dem Segelboot: Dieses Bild schickte uns Marina Olischer aus Tettnang Mitte Juli. Damals war der Bodensee smaragdgrün. | Bild: Marina Olischer

Juni: Ein Sommer voller Sonne – aber ohne Mief-Alge, bitte!

2022 war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Sommer mit vielen Extremen. Von der Mief-Alge über Smaragd-Farben bis hin zum rekordverdächtig niedrigen Pegel war alles dabei und zumindest die stinkige Mief-Alge sollte sich nicht wiederholen. Das Karibikwasser, das unsere Leserinnen und Leser in vielen Bildern festgehalten haben, würden wir allerdings nochmal nehmen!

Juli: Feste, Feste, Feste

Der Juli ist der Party-Monat schlechthin in Friedrichshafen. Los geht es am ersten Juli-Wochenende mit dem beliebten Interkulturellen Stadtfest, das mit leckerem Essen aus den verschiedenen Herkunftsländern der Häfler lockt. Mitte Juli (13. bis 17. Juli) steigt dann der Seehas aus einem Tiefseemöhrenfeld, um die Erstklässler mit dem Seehasenklee zu beglücken. Knapp fünf Tage wird in Friedrichshafen gefeiert! Außerdem startet erstmals die Festival-Reihe FN:Pop in Form von vier Open-Air-Konzerten. Los geht es am 7. Juli mit der Schweizer Kult-Band Gotthard im Kulturhaus Caserne. Am 8. Juli folgt der Auftritt von der aus Ravensburg stammenden Singer-Songwriterin Lotte. Die beiden weiteren Konzerte finden im August statt.

August/September: Von wegen Friedhofshafen!

Im August geht die Feierei weiter. Zunächst mit dem Kulturufer, das die wunderbare Uferpromenade vom 29. Juli bis 6. August in eine bunte Meile verwandelt. Im Rahmen von FN:Pop gibt es dann endlich auch wieder vor dem Graf-Zeppelin-Haus zwei Konzerte. Am 12. August steht dort Lea auf der Open-Air-Bühne. Der zweite Künstler tritt am 11. August auf – ist aber noch geheim. Robbie vielleicht?

Oktober: Bummeln abseits der Touristenströme

Als Einheimischer gibt es Orte, die man im Sommer lieber meidet. Doch jetzt, wo nur noch wenige Touristen unterwegs sind, kann man zum Beispiel das Zeppelin Museum und Dornier Museum (wieder)entdecken. Am 15. Oktober gibt es außerdem wieder das Stadtfest mit dem zweiten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr 2023.

Ein Anblick, der immer seltener wird. Denn der Nebel über dem Bodensee, wie hier vom Pfänder aus fotografiert, wird eher weniger. | Bild: Ambrosius, Andreas

November: Nebelliebe

Über den Nebel am Bodensee wurde ja schon viel geschrieben. 2022 war der Herbst allerdings dank des Saharastaubs eher gelb als grau. Und: wir haben ihn vermisst, den Nebel! Denn es gibt viele Dinge, die der Nebel total gut kann, zum Bespiel für poetische Stimmung sorgen.

Dezember: Bitte wieder mit Eisbahn!

Die Bodensee-Weihnacht hatte 2022 viele Besucher – trotz fehlender Eisbahn auf dem Romanshorner Platz. Dennoch fehlte eine Bewegungsmöglichkeit, besonders für die Kinder und Schulklassen. 2023 ist hoffentlich mehr Kreativität angesagt – in Form von Kunsteis oder einer Rollschuhbahn, wie es sie in anderen Städten gibt.