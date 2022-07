Bodensee vor 10 Minuten Der See leuchtet wie ein Smaragd. Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Farbenspiel! Ein Hauch von Karibik: Sind Sie auch so fasziniert von den Farben, in denen der Bodensee derzeit strahlt? Tausendfach wird er jetzt fotografiert.

Wie auf einer Kreuzfahrt in der Karibik. Dieses Bild entstand am 14. Juli auf der Autofähre „Meersburg“, mit Blick in den Obersee. | Bild: Hilser, Stefan