Die Bodensee-Weihnacht hat an ihrer Anziehungskraft nichts verloren – und das trotz langer Corona-Pause, Energiekrise und Inflation. Dieses Zwischenfazit ziehen zumindest Stadt und Stadtmarketing. Die Budengassen auf dem Weihnachtsmarkt in der Häfler Innenstadt seien besonders in den Abendstunden gut besucht. „Vor allem am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende gab es zeitweise fast kein Durchkommen“, heißt es in einem Pressetext. Und auch die Eisstockbahn am Romanshorner Platz sei sehr gut belegt. Markt und Bahn haben noch bis Donnerstag, 22. Dezember geöffnet.

„Wir sind am ersten Wochenende sehr gut gestartet. Die Besucherinnen und Besucher wollen nach der langen Pandemiephase wieder unterwegs sein, Freunde und Bekannte treffen, das ein oder andere Geschenk für Weihnachten kaufen oder einfach nur einen Glühwein trinken“, wird Cathrin Batzner, Verantwortliche für die Bodensee-Weihnacht, in dem Pressetext zitiert. Auch Gäste aus der Schweiz und aus Österreich besuchten regelmäßig die Bodensee-Weihnacht.

Die Markthändler freuen sich nach Angaben der Stadt über die gute Resonanz auf der Bodensee-Weihnacht und seien mit den Verkäufen zufrieden. Gut angenommen würden von den Gästen auch die vielen Unterstände, an denen man auch bei unbeständigem Wetter gemütlich seine Bratwurst, den Glühwein oder Punsch zu sich nehmen kann. „Ich habe viele positive Rückmeldungen zu den ersten beiden Wochen erhalten. Der Markt ist gut angelaufen, die Besucherinnen und Besucher sind positiv gestimmt und die Händler freuen sich, endlich wieder auf dem Weihnachtsmarkt zu sein“, so Batzner.

68 Buchungen für die Eisstockbahn

Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es anstatt der Eisbahn eine überdachte Synthetik-Eisstockbahn. Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings, erklärt in dem Pressetext: „Neben den Stadtmeisterschaften mit 78 Teams sowie dem Kids-Cup gibt es bis 22. Dezember schon die gute Zahl von 68 teils mehrstündigen Buchungen für die Bahn.“ Zu den Nutzern zählen seinen Angaben zufolge 26 Schulklassen, 28 Firmengruppen und 14 sonstige Gruppen wie Privatpersonen oder Vereine.

Viele Weihnachtsmärkte in der Region

