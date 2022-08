Bodensee vor 3 Stunden

Mehr Seenähe geht nicht: Wie der Beach Club in Friedrichshafen seit 17 Jahren punktet

Ein kühles Bier, ein Eis oder ein Cocktail am Bodensee, das gehört zum Sommer dazu. Der SÜDKURIER stellt Biergärten und Beachbars in der Region vor. Heute: der Beach Club in Friedrichshafen.