Daten-Story Veröffentlicht am 25. Oktober 2022

Weltweit gibt es weniger Nebel. Trifft das auch auf die Bodenseeregion zu und was sind die Gründe? Der SÜDKURIER hat sich durch Nebeldaten gewühlt und Experten befragt. Die Tendenz ist klar – einen Haken gibt es jedoch.

Ein Morgen Anfang Oktober bei Überlingen. Von Nebel – wie er hier einen Mann und sein Boot einhüllt – sprechen Meteorologen, wenn die Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt. | Bild: Cian Hartung

Nebel – so dicht, dass er alles einhüllt und in ein düsteres Licht taucht: Gassen, Boote, Menschen. Ein gewohntes Bild für die Bewohner der Bodenseeregion in Herbst und Winter. Manchen wird es ob dieser schaurigen Stimmung schwer ums