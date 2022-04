Ernst Reiser sagt es deutlich: „Über diese Straße wird vor Gericht entschieden werden.“ Warum der langjährige Stadt- und Kreisrat gegen die Anbindung zur neuen Querspange der Bundesstraße 523 durch Nordstetten mit allen Mittel kämpfen will.

Bild: Trippl, Norbert

Leere Regale: Vor allem Nudeln, Mehl oder Sonnenblumenöl sind aktuell nicht immer vorrätig. Doch ist Hamstern überhaupt sinnvoll oder völlig überzogen? Und wie sieht es in den Höfläden auf der Baar aus?

Bild: Dominik Zahorka

Der Kreisverkehr im Bereich B523 und Neuem Markt in Villingen-Schwenningen ist beschädigt. Das soll sich ändern – und zwar schon ab Montag, 4. April. Was auf Autofahrer in den kommenden Monaten zukommt.

