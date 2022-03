Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Kreisverkehr beim Schwarzwald-Baar-Center wird umgebaut – so können Sie die Baustellen umfahren

Der Kreisverkehr im Bereich B523 und Neuem Markt in Villingen-Schwenningen ist beschädigt. Das soll sich ändern – und zwar schon ab Montag, 4. April. Was auf Autofahrer in den kommenden Monaten zukommt.