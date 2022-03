Die Stadtverwaltung Blumberg teilt mit, dass das beliebte Street-Art Festival erst im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. Was die Auflösung des Gewerbevereins damit zu tun hat.

Das Street-Art Festival, welches immer am zweiten Juli Wochenende in Blumberg stattfindet, zählt zu den großen Leuchtturmveranstaltungen der Stadt und erfreut sich in der gesamten Region großer Beliebtheit.In den vergangenen Jahren wurde die