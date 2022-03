Menschen, die achtlos Müll wegwerfen, darüber ärgern sich viele Bürger. Das Problem gibt eine Endlos-Debatte her. Nachdem im Sommer 2021 sich wieder einmal die Erkenntnis breitgemacht hatte, dass die quadratischen Boxen nicht ohne Weiteres in die von der Stadt platzierten Mülleimer passen, ging ein Ruck durchs Rathaus. Die Technischen Dienste boten an, spezielle Pizzaschachtel-Auffangstationen zu bauen und an neuralgischen Stellen in Position zu bringen.

Der Pizzaschachtel-Sammler steht in der Färberstraße versteckt zwischen einem Mülleimer und einer Hauskante. | Bild: Trippl, Norbert

Bei den Pizzaschachteln haben die Technischen Dienste das Schweißgerät angeworfen und – made in Villingen – Drahtbehälter entstehen lassen, die nun seit Oktober 2021 für eine Verbesserung sorgen sollen. Klappt das?

Made in Villingen, zusammengeschweißt vom Bauhof und fast schon ein Design-Objekt: Ob dieser Pizzaschachtelsammler akzeptiert wird, kann die Stadtverwaltung derzeit nach halbjährigem Testlauf nicht sagen. | Bild: Trippl, Norbert

„Wir haben den Versuchszeitraum verlängert“, sagt Oxana Zapf jetzt Ende März. Weitere Erkenntnisse zu sammeln gelte es vor allem wegen der Corona-Pandemie. „Es kommt schon was zusammen“, so die Verwaltungssprecherin, genaue Zahlen gebe es aber nicht. „Die Kollegen haben keine Zeit, die Pizzaschachteln zu zählen.“

Ein Stück städtischer Notwehr

Der Pizzaschachtel-Korb macht Sinn: Ein einzelner schlecht zusammengefalteter Karton könne einen ganzen Müllbehälter blockieren. Dies führt oft dazu, dann Müll anstatt im Eimer auf dem Boden rund um den nicht weiter benutzbaren Behälter landet.

Im Herbst 2021 worden je zwei Prototypen des Pizzaschachtel-Sammlers in den beiden großen Stadtbezirken aufgestellt an Niedere Straße, Färberstraße, Uhlandstraße und beim City Rondell. Bis Jahresende sollte beobachtet und anschließend bewertet werden, wie gut die Halterungen angenommen werden. Weitere Ablagestellen wollte die Verwaltung dann kostengünstig in Eigenproduktion herstellen und an weiteren Standorten aufstellen.

Daraus wird es nun nichts. Wie Testergebnisse trotz Zeitdrucks bei den Parkpflegern erreicht werden können, ist derweil noch unklar. Fest steht nur: Auch das Jahr 2022 wird in VS ein Testjahr für die Pizzaschachtel-Sammler.