Montag, 7. Dezember 2020 – 12.10 Uhr

Gemeinderat Bodman-Ludwigshafen tagt am Dienstag – Multifunktionsgebäude steht auf der Tagesordnung

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Seeum in Bodman, wird Architekt Siegfried Miller eine erste Planung für das Multifunktionsgebäude vorstellen, das in Bodman am Weilerkapellenparkplatz entstehen soll. Im weiteren Verlauf der Sitzung geht es um die weitere Mitgliedschaft in der Regio Konstanz Bodensee-Hegau. Die Ratsmitglieder werden sich auch mit der Änderung der Kostenordnung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr und mit dem Zeit- und Kostenerfassungssystem für den Bauhof sowie mit der Neufassung der Satzung zur Sicherung der Fremdenverkehrsfunktion im Ortsteil Ludwigshafen beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht auch eine Vereinbarung mit dem Landkreis Konstanz zu den Übergängen in die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Schließlich steht noch die Erweiterung des Bebauungsplanes Gäßleäcker II in Ludwigshafen an. (fws)