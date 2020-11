von der Lokalredaktion Stockach

Was ist bei uns zu Hause los? Die aktuellen Meldungen aus Stockach und Umgebung finden Sie hier:

Montag, 30. November – 10.00 Uhr

38-Jähriger widersetzt sich Polizeibeamten

Stockach – Ein 38-Jähriger hat am Sonntagmorgen zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte zunächst auf ein Auto in der Zoznegger Straße aufmerksam, das gegen ein Häuschen zur Eigenwasserversorgung geprallt war. Der Fahrer war nicht anwesend, weshalb die Polizei die Wohnung des 38-jährigen Halters aufsuchte. Dieser gab zu, gefahren zu sein, ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung.

Plötzlich eskalierte die Situation: Wie es in der Mitteilung heißt nahm der Mann eine Kettensäge in die Hand und wollte diese starten. Zudem reagierte er nicht mehr auf Ansprachen der Beamten und konnte nur durch den Einsatz von Pfefferspray und eines Schlagstocks gestoppt werden. Erst durch die Unterstützung von acht hinzugerufenen Beamten wurde sein Widerstand beendet. Dabei wurden der 38-Jährige und zwei Polizisten verletzt. Der Mann wurde in eine Klinik eingewiesen.

Montag, 30. November – 09.30 Uhr

Vertrag mit Bären-Pächtern verlängert

Hohenfels – Der Bären in Hohenfels behält seine aktuellen Pächter – zumindest vorerst. Wie Günter Hehl, dem das Gaststätten-Gebäude gemeinsam mit Mathias Tonigold gehört, auf Nachfrage mitteilte, wurde der Mietvertrag für das Ristorante Pizzeria Bären da Gigi bis zum 1. April 2021 verlängert.

Eigentlich sollte der Vertrag am 31. Dezember auslaufen. Diese Suche nach einem Nachfolger läuft aber trotzdem weiter, erklärt Günter Hehl. Es werde sich dann zeigen, ob die aktuelle Pächterfamilie Maione das Restaurant auch nach April noch weiter führe oder ob es einen neuen Pächter geben wird.

Rückblick – Die Nachrichten vom 23. bis 29. November