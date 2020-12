Stockach vor 37 Minuten

Lastwagen verliert zahlreiche Getränkekisten – Feuerwehr kümmert sich um die Aufräumarbeiten

Die Feuerwehr Stockach hatte am frühen Montagabend zwei Einsätze: Verlorene Getränkekisten mit vielen Scherben in der Dillstraße und eine Türöffnung für den Rettungsdienst in Hindelwangen.