Na, lassen sich bereits die ersten Wörter unseres Lösungssatzes erahnen? Gibt es vielleicht schon jemanden, der alle Buchstaben bisher richtig erraten hat und weiß, auf was wir bei unserem Rätsel hinauswollen? Wer sich noch nicht sicher ist, der kann im fünften Teil die Lücken weiter füllen. Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem ein schauspielernder Gast in Stahringen, ein Geschenk für die Radolfzeller Narren und Niedrigwasser, das Geheimnisse enthüllt.

Mehr Barrierefreiheit am Bahnhof

Im vergangenen Jahr wurde am Radolfzeller Bahnhof eine Verbesserung für mehr Barrierefreiheit umgesetzt. Worum handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 14.

Durch Spendengelder konnte eine Rampe angeschafft werden, die bei Bedarf auf die zu den Gleisen führenden Treppen gelegt werden kann. So können auch Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen gut zu den Gleisen gelangen. (Lösungsbuchstabe D)

Um den Zugang zu den Gleisen zu erleichtern, wurden Aufzüge eingebaut. Allerdings erst einmal nur für Gleis 1 und 2 – weitere sollen noch folgen. (Lösungsbuchstabe G)

Auf den Handläufen der Auf- und Abstiege zu den Gleisen wurden taktile Hinweisschilder mit Buchstaben in Blindenschrift angebracht. So sollten auch Sehbehinderte informiert werden, wo welche Gleise und wo die Ausgänge des Bahnhofs zu finden sind. (Lösungsbuchstabe T)

Bild: Schönlein, Ute

Überbleibsel einer Wiese unter‘m Hammer

Es ist ein Thema, das für Diskussionen sorgte: Um für den Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau genügend Eigenkapital zu haben, musste die Spitalstiftung einen Teil einer Wiese am Krankenhaus verkaufen. Um sie ganz oder zumindest teilweise zu retten, kam schließlich die Idee auf, die Finanzierung des Pflegeheims durch Spenden zu sichern. Für wie viel Quadratmeter Wiese reichte der gesammelte Erlös? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 24.

Wie die Stadt im Sommer mitteilte, reichten die Spenden gerade einmal, um 16 Quadratmeter der 3115 Quadratmeter großen Wiese zu erhalten. (Lösungsbuchstabe F)

Von dem gesammelten Geld konnten immerhin 100 Quadratmeter Wiese gesichert werden. (Lösungsbuchstabe G)

Mit der Spendenaktion konnte zwar nicht die gesamte Wiese gerettet werden, dafür aber ein ziemlich beachtlicher Teil, nämlich 1500 Quadratmeter. (Lösungsbuchstabe P)

Schauspieler mit Traktor

Einen besonderen Gast hatten die Stahringer im Sommer 2022: Schauspieler Martin Wangler stattete der Homburg in einem Traktor und einem Forstarbeiterwagen einen Besuch ab. Nur warum war er damit vor Ort? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 33.

Martin Wangler ist ausgebildeter Förster. Mit seinem Forstarbeiterwagen tourte er durch die Region, um Vorträge über die Gefahren von Klimawandel für die Wälder zu halten. (Lösungsbuchstabe P)

Der Schauspieler hatte 2021 eine Wette gegen Schauspielkollegen verloren und sich damit zu einem einwöchigen landwirtschaftlichen Einsatz verpflichtet. Da er familiäre Bindungen nach Stahringen hat, erfüllte er seinen Wetteinsatz dort. (Lösungsbuchstabe G)

Martin Wangler tourte mit dem Traktor und dem zu einer Bühne umfunktionierten Forstarbeiterwagen im Rahmen seines Kabarettprogramms „Nächste Ausfahrt: Heimat!“ quer durch Baden-Württemberg und kam so auch nach Stahringen. (Lösungsbuchstabe K)

Ein besonderes Geschenk für die Narren

Die Junker von Hohenfriedingen unterstützen die Narrizella Ratoldi in Radolfzell schon lange finanziell und ideell. Anlässlich des 25. Jubiläums ihrer Abteilung im Jahr 2021 hatten sie sich ein besonderes Geschenk für die Narrizella überlegt – und 2022 übergeben. Worum handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 4.

Die Junker gestalteten die Fassade am Eingang zum Zunfthaus der Narrizella an der Seestraße neu. (Lösungsbuchstabe B)

Der Narrizella wurde zu dem Anlass ein Set lebensgroßer Bronzefiguren geschenkt, die etwa Kappedeschle und Schlegele-Beck darstellen. (Lösungsbuchstabe L)

Bei dem Geschenk handelte es sich um eine kunstvoll gestaltete Chronik der Narrizella – in Leder gebunden und mit vergoldetem Buchschnitt. (Lösungsbuchstabe K)

Musik neben statt auf der Bühne

Nina Hanstein, damals noch Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH (TSR), berichtete im Sommer 2022 von einem Vorfall auf dem Abendmarkt: Das Hannoken-Sextett habe bei seinem Auftritt Anfang August die Bühne verlassen und daneben weitergespielt. Was war der Grund dafür gewesen? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 19.

Das Hannoken-Sextett wollte mit der Aktion auf das Leiden der vom Krieg betroffenen Ukrainer aufmerksam machen. Gedacht war, die Bühne zu räumen, um darauf symbolisch Platz für all die Notleidenden zu machen, die keinen großen Aufritt haben. (Lösungsbuchstabe U)

Grund für den Platzwechsel des Hannoken-Sextetts war laut Nina Hanstein die große Hitze im Sommer: Auf der Bühne sei es für die Musiker einfach zu heiß geworden. (Lösungsbuchstabe A)

Dem Hannoken-Sextett war es auf der Bühne zu eng geworden. Weil sie sich dort mit ihren Instrumenten eingeengt gefühlt hatten, hatten sie sie verlassen. (Lösungsbuchstabe E)

Plötzlich taucht Schatz am Seegrund auf

Im Sommer 2022 herrschte Niedrigwasser im Bodensee – und dieses legte auf dem Seegrund so manchen Schatz frei, der sonst verborgen bleibt. Unter anderem war zwischen Mettnau und Reichenau eine etwa 120 Kilogramm schwere Steinplatte in Herzform zu sehen. Worum genau handelte es sich dabei? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 25.

Das Steinherz war schon vor über 100 Jahren dort versenkt worden – scheinbar von einem jungen Mann, der seine Herzensdame mit der Aktion von seiner großen Liebe überzeugen wollte, wie eine Inschrift erklärt. (Lösungsbuchstabe A)

Das Steinherz war erst 2022 im See gelandet. Es war Teil eines Geschenkes an ein Brautpaar und gehörte zu einer Art Schnitzeljagd – die frisch Angetrauten mussten einen daran angebrachten QR-Code scannen, um an Bilder des Brautpaares und weitere Aufnahmen zu gelangen. (Lösungsbuchstabe I)

Auch wenn die Herzform der Steinplatte auf einen romantischen Hintergrund schließen lässt, hatte sie nichts mit Liebenden zu tun. Tatsächlich war der Stein dort von Mitgliedern einer Handballmannschaft abgeladen worden, die damit einen bedeutenden Sieg für die Ewigkeit festhalten wollten. (Lösungsbuchstabe U)