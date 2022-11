Welche Termine können die Konstanzer sich jetzt schon im neuen Kalender für 2023 anstreichen? Und was kann vielleicht sogar bei der Urlaubsplanung für das kommende Jahr berücksichtigt werden? Das erfahren Sie hier gesammelt.

Fasnacht vom 16. bis 21. Februar 2023: Alle Mäschgerle und Narren hoffen darauf, dass die Fasnacht wieder vom Schmotzigen Dunschtig bis zur Verbrennung am Fasnachtsdienstag ausgelassen gefeiert werden kann. Schon in diesem Jahr feierten viele spontan in den Konstanzer Gassen, wie die Bilanz der Fasnacht 2022 zeigt.

Nach bisherigem Stand können die Konstanzer im kommenden Jahr nach zweijähriger Pause endlich wieder richtig Fasnacht feiern. | Bild: Aurelia Scherrer | SK-Archiv

Campusfestival am 19. und 20. Mai 2023: Die Planungen für das zweitägige Event laufen auf Hochtouren, Tickets sind schon erhältlich und in Kürze werden die ersten Details veröffentlicht. Wie die Veranstalter mitteilen, soll es auch wieder eine Camping-Möglichkeit auf dem Konstanzer Flugplatz geben.

Flohmarkt Konstanz-Kreuzlingen am 17. und 18. Juni 2023: Nach zwei Jahren Pause findet wieder der beliebte, grenzüberschreitende Flohmarkt statt. Die Besucher können dann mehr als 24 Stunden auf etwa neun Kilometern zwischen Deutschland und der Schweiz flanieren, um an rund 1000 Ständen zu stöbern.

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH wieder den großen Flohmarkt. | Bild: Archiv Aurelia Scherrer

Freilufttheater vom 16. Juni bis 22. Juli 2023: Das Theater Konstanz bringt im kommenden Jahr Der eingebildet Kranke, eine „Komödie mit erwünschten Nebenwirkungen“ von Molière, auf die Open-Air-Bühne. Im Sommer 2022 wurde es mit dem Stück „Nosferatu“ auf dem Münsterplatz ganz schaurig schön.

Sommerkonzert am 7. Juli 2023: Kokon Entertainment startet die Wiederauflage der Sommerkonzerte auf Klein Venedig. Und ein Name steht sogar schon fest: Cro. Es sollen noch weitere Konzerte folgen, denn die Veranstalter möchten wieder drei Tage lang Sommerkonzerte bieten; im Gespräch sind der 6. und 8. Juli.

Der Rapper Cro kommt 2023 nach Konstanz. Fünf Alben hat er seit 2012 veröffentlicht – alle erreichten Platz eins. | Bild: Henning Kaiser/dpa

Open-Air-Gala der Südwestdeutschen Philharmonie am 27. Juli 2023: Die Südwestdeutsche Philharmonie mit Intendantin Insa Pijanka nutzt die Theater-Bühne auf dem Münsterplatz für ein Freiluftkonzert, das dieses Mal unter dem Titel „Das große Lachen – Hommage an das Komische“ steht.

Konstanzer Weinfest vom 26. bis 29. Juli 2023: Der Konstanzer Stephansplatz wird zum Beginn der Sommerferien wieder Festplatz für Weinliebhaber und Feierfreudige. Wer sich schon einmal einstimmen möchte: Hier sind alle zehn Bildergalerien, die an den Festtagen im Sommer 2022 entstanden sind.

Das Konstanzer Weinfest zählt zu den beliebten Freiluftfesten und spricht alle Generationen an. | Bild: Archiv Oliver Hanser

Stadtgartenfest vom 9. bis 11. August 2023: Wo das Ereignis im Vorfeld des Konstanzer Seenachtfestes liegt, das besagt der Name. Im vergangenen Jahr feierte die Neuausrichtung der Veranstaltung eine gelungene Premiere und soll 2023 in noch weiter ausgefeilter Form an den Start gehen.

Seenachtfest am 12. August 2023: Der Termin steht, das detaillierte Programm aber noch nicht. Sicher aber ist: Es wird wieder ein Feuerwerk als Höhepunkt geben. Mehr als 35.000 Zuschauer feierten friedlich und harmonisch beim diesjährigen Konstanzer Seenachtfest. Hier geht es zur Bilanz von 2022.

Ein Höhepunkt im Konstanzer Veranstaltungskalender ist das Seenachtfest. | Bild: Achim Mende

Gute-Zeit-Festival am 15. und 16. September: Elektro-Fans können sich freuen, denn die Veranstalter legen jetzt noch einen Tag drauf, damit Besucher zwei Tage im Bodensee-Stadion eine gute Zeit verbringen können. Das Gute-Laune-Video vom Gute-Zeit-Festival 2022 gibt es übrigens in der SÜDKURIER Mediathek.

Staader Hafenfest vom 17. bis 20. August 2023: Der kleine William-Graf-Platz neben dem Fährehafen in Staad wird zum kleinen gemütlichen Festplatz. Wie sehr das gemütliche Konstanzer Fest vermisst wurde, zeigte sich in diesem Sommer: Bei Regenwetter rückten die Besucher zusammen und hatten Spaß.

Wollmatinger Dorffest vom 1. bis 3. September 2023: Der Engelsteig und die Wollmatinger Hochstatt werden drei Tage lang zur Festmeile – und das zum 37. Mal. Bestimmt wird es wieder gut besucht sein, denn schon in der Bilanz des Fests 2022 erklärten die Veranstalter: „Mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet.“

Tag am See am 2. September 2023: „Der Termin steht schon fest“, so Xhavit Hyseni von Kokon Entertainment. Ziel sei es, an die diesjährigen Erfolge mit den Auftritten der Ärzte und den Toten Hosen anzuknüpfen. Mit einer Band gebe es bereits Verhandlungen. Zudem seien noch zwei weitere Termine geplant.

Kinderfest am 9. September 2023: Diesen Termin müsste man eigentlich nicht nennen, denn Kinder und Eltern wissen genau, dass am letzten Samstag in den Sommerferien der Stadtgarten zum Spiele-Paradies wird.

Weihnachtsmarkt vom 23. November bis 22. Dezember 2023: Auch an dieser Tradition wollen die Veranstalter festhalten, um auf der Marktstätte und am Hafen die Besucher auf das Weihnachtsfest einzustimmen.