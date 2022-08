von sk/rau/as

Über 35.000 Besucher suchten laut Veranstalter am Samstag das Festgelände auf, insbesondere um das ab 22.15 Uhr für etwas mehr als eine halbe Stunde andauernde Feuerwerk in Konstanz und Kreuzlingen zu sehen. Die Polizei zieht nun eine positive Bilanz zum diesjährigen Fest.

Entspannung der Verkehrslage durch öffentliche Verkehrsmittel

Wie schon in den Jahren vor der „Zwangspause“ nutzten zahlreiche Festbesucher öffentliche Verkehrsmittel und trugen so zur Entspannung der Verkehrssituation bei. Die übrigen Besucher, die mit eigenen Fahrzeugen anreisten, mussten sich auf Verkehrsbehinderungen rund um Konstanz einstellen. Dennoch kam es auch hier – weder bei der Anreise noch beim Rückreiseverkehr der Besucher – zu übermäßigen Beeinträchtigungen.

Alles in Ruhe: Besucher verlassen das Seenachtfest. | Bild: Scherrer, Aurelia

Reibungslose An- und Abreise der Besucher

Auch die Bundespolizei, welche die Sicherheit am Bahnhof und den Gleisanlagen gewährleistete, zog ein positives Fazit. Die An- und Abreise der Veranstaltungsbesucher, insbesondere am Konstanzer Bahnhof, verlief reibungslos. So kam es am Abend und in der Nacht auch zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Es gibt wohl kaum einen exklusiveren und vor allem ruhigeren Ort, um auf das Feuerwerk zu warten, als das Steigenberger Inselhotel. Im Biergarten ist die Stimmung freudig gespannt – und der Blick auf den Konstanzer Trichter überragend. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Polizei sorgte überall für Sicherheit

Die zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung vor, während und nach der Veranstaltung eingesetzten Kräfte des Polizeipräsidiums Konstanz wurden von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Neben verstärkten Streifen auf dem Festgelände überwachte die Polizei auch ausgewählte Bereiche mit Videokameras und eingesetzten Drohnen. Auf dem See sorgte die Wasserschutzpolizei für die Sicherheit auf dem Wasser und in den Uferanlagen.

Die Einsatzkräfte hatten die Lage an Land wie auch auf dem Wasser die ganze Zeit im Blick. | Bild: Scherrer, Aurelia

Bis auf wenige Ausnahmen friedlich

Trotzdem kam es bis circa 04.00 Uhr zu einigen Auseinandersetzungen. Zwei erheblich alkoholisierte Personen mussten an Rettungsdienste übergeben werden, ein Dritter leistete den Beamten beim Einsatz Widerstand. Auch drei Jugendliche hatten über die Maßen Alkohol konsumiert, mussten deshalb vorläufig in Gewahrsam und in der Folge an die Eltern übergeben werden. Die starke Polizeipräsenz im Zuge des Seenachtfestes führte schnell zu einer vorläufigen Festnahme zweier Männer, die im Verdacht stehen, gegen 01.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes von einem Passanten Bargeld erbeutet zu haben.

„Das diesjährige Seenachtfest Konstanz ist aus polizeilicher Sicht – auch angesichts der Größe der Veranstaltung mit rund 35.000 Besucher – gelungen und bis auf wenige Ausnahmen friedlich verlaufen. Das Fest hat die Einsatzkräfte vor keine größeren Probleme gestellt. So kann man auch dem nächsten Seenachtfest zuversichtlich entgegensehen“, zog der verantwortliche Einsatzleiter des Polizeipräsidiums Konstanz und Chef des Konstanzer Reviers, Polizeidirektor Andreas Breuning, positive Bilanz.

Und hier geht es zu den schönsten Bildern vom Seenachtfest:

