Konstanz vor 2 Stunden

Mit einem blauen Auge davongekommen: So war das elfte Staader Hafenfest

Besucher mussten vor allem an den ersten Tagen tapfer sein, denn das Wetter war wechselhaft beim Staader Hafenfest. Zum Schluss ziehen Veranstalter ein versöhnliches Fazit. Welcher Tag am besten war und was Gäste sagen.