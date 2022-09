Konstanz vor 1 Stunde

Wollmatinger Dorffest ist ein voller Erfolg! „Mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet“

Ganz Konstanz schätzt das Fest im Herzen von Wollmatingen, das in diesem Jahr zum 36. Mal stattfand. Die Organisatoren sind mit dem Verlauf zufrieden. Was gefällt den Besuchern am besten an der Veranstaltung?