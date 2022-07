Mittwoch, 27. Juli – erster Festtag

Der erste Veranstaltungstag ist gleichzeitig der Konstanzer Tag, also für die Bürger der Konzilstadt gedacht. Die ließen sich am Mittwoch, 27. Juli, nicht lange bitten und schnell füllte sich der Stephansplatz. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein herrschte ausgelassene Stimmung, wie diese drei Bildergalerien zeigen:

Bild: Hanser, Oliver

Donnerstag, 28. Juli – zweiter Festtag

Das traditionelle Fest ist in vollem Gang und lockt tausende Besucher auf den Stephansplatz. Auch am Donnerstag, 28. Juli, haben sich viele ein Gläschen oder eine Leckerei an einem der Stände gegönnt. Selbst ein Regenschauer konnte die Stimmung nicht trüben. Fotograf Oliver Hanser hat zwei Bilder-Storys vom zweiten Festtag mitgebracht:

Bild: Hanser, Oliver

Freitag, 29. Juli – dritter Festtag

Endlich Wochenende! Und nach zweijähriger Pause auch endlich wieder Weinfest! Auch am Freitag, 29. Juli, strömten deshalb die Massen auf dem Stephansplatz. Für die musikalische Stimmung sorgte an diesem Tag die Blaskapelle Polka Cabana. Wer am dritten Tag dabei war und wie es dort aussah, zeigen diese zwei Bilder-Galerien:

Bild: Hanser, Oliver

Samstag, 30. Juli – vierter Festtag

Der letzte Tag des Konstanzer Weinfests ist gleichzeitig der Kindertag. Ab 13 Uhr gab es am Samstag, 30. Juli, verschiedene Aktionen für die jungen Gäste – von Spielen, über Magie bis hin zu Airbrush-Tattoos. Für die erwachsenen Besucher endete die viertägige Veranstaltung aber erst am späten Abend – mit einer Rock-Party! Hier sind die Bilder-Storys vom vierten Weinfest-Tag 2022: