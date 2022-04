von Yvonne Würth

Die ersten warmen Frühlingstage werden in Eggingen genutzt, um den Badesee für die Saison vorzubereiten. Erstmals wird der neu gegründete Verein den Naturbadesee Eggingen am 6. Mai ab 17 Uhr mit Festakt und Musik für alle Vereinsmitglieder öffnen.

Wie ist der aktuelle Stand?

Der Vorstand des frisch gegründeten Badesee-Vereins Eggingen blickt zuversichtlich auf die Saisoneröffnung. Bereits bei einer ersten Versammlung im Vorjahr hatte sich schnell herauskristallisiert, wer welche Aufgaben übernehmen möchte.

Zum Vorstand gehören Ralf Schönle (Vorsitzender), Jan Waldkircher (stellvertretender Vorsitzender), Angela Böhrer (Schriftführerin), Kerstin Kostenbader (Kassiererin), Alexander Ebi (Jugendleiter) sowie Tobias Scherer, Robert Gantert und Michael Blum (Beisitzer).

Noch in der Winterjacke: Der Vorstand des neuen Badesee-Vereins Eggingen freut sich auf die erste Saison-Eröffnung am 6. Mai, 17 Uhr. Von links: Die Beisitzer Robert Gantert, Michael Blum, Jugendleiter Alexander Ebi, der Vorsitzende Ralf Schönle, Schriftführerin Angela Böhrer und Kassiererin Kerstin Kostenbader. Nicht im Bild sind der stellvertretende Vorsitzende Jan Waldkircher und Beisitzer Tobias Scherer. | Bild: Yvonne Würth

Inzwischen wurde der Eingangsbereich neu gestaltet, es gibt noch Arbeitseinsätze für Zaun und Stauden. Die 200 bestellten elektronischen Schlüssel (Transponder) für den Zugang müssen noch angeliefert werden. Die Eröffnung am 6. Mai um 17 Uhr stehe jedoch fest: „Wir können aufmachen“, stellt der Vorsitzende Ralf Schönle sicher.

Das Kinderbecken mit Hängeschaukel und Klettergerüst des Badesees in Eggingen wird bis zur Eröffnung am 6. Mai von den Mitgliedern des neu gegründeten Badesee-Vereins vorbereitet. | Bild: Yvonne Würth

Wie viele Mitglieder hat der Verein?

Beisitzer Michael Blum hat mit 110 Erwachsenen und 86 Kindern bereits eine große Zahl von Mitgliedern zu verwalten. Jedes Jahresmitglied unter 60 Jahren verpflichtet sich, fünf Arbeitsstunden in die Anlage zu investieren. Der Eintritt in den Badesee ist nur Mitgliedern möglich. Für eine Mitgliedschaft müssen Interessenten ihre Kontaktdaten angeben. Die Nutzung des Schwimmbades erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haben die Aufsichtspflicht über ihre Kinder.

Wie viel kostet eine Mitgliedschaft?

Jeder Interessierte kann Jahresmitglied oder Tagesmitglied werden. Die Jahresmitgliedschaft kostet für Familien 50 Euro, Erwachsene zahlen 30 Euro und Kinder/Jugendliche bis 21 Jahre 20 Euro. Außerdem kommt die Leihgebühr von zehn Euro für den Transponder-Chip dazu. Mit dem elektronischen Schlüssel haben die Mitglieder von 8 bis 20 Uhr uneingeschränkten Zutritt auf das Gelände. Die Tagesmitgliedschaft kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder zwei Euro. Eine Tagesmitgliedschaft kann während der Kiosköffnungszeiten erworben werden.

Der Naturbadesee in Eggingen wird erstmals von einem Verein betrieben. Zutritt haben nur Mitglieder. Es gibt Jahres- oder Tagesmitgliedschaft. Die Nutzung des Schwimmbades erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haben die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. Es gibt keine Badeaufsicht. | Bild: Yvonne Würth

Wie sieht es mit dem Kiosk-Betrieb aus?

Das Ehepaar Tanja und Marc Romeo hat den Kiosk für die Sommersaison gepachtet. Seit Mitte März gibt es jeden Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr frische Brötchen im Badesee-Kiosk aus der Bäckerei Müller. Die Vorbestellung ist möglich per WhatsApp (0174/936 63 00). Während der Bade-Saison ist der Kiosk Anlaufstelle für die Tagesmitgliedschaften, außerdem gibt es dort Essen und Trinken.

Den Kioskbetrieb in dieser Saison übernimmt das Ehepaar Tanja und Marc Romeo. Seit Mitte März gibt es jeden Sonntag im Badesee-Kiosk Eggingen zwischen 8 und 11 Uhr frische Brötchen. | Bild: Yvonne Würth

Welche Hürden musste der Verein meistern?

Die größte Hürde für den Verein sei die Absicherung gewesen, dass der Betrieb auch ohne Bademeister und ohne eine Aufsicht zulässig ist. Rechtsanwalt Erich Böhrer aus Eggingen hatte hier für die nötigen Klauseln in der Vereinssatzung gesorgt. „Es ist so, wie es im normalen Leben eigentlich sein sollte: Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir haben jetzt das niedergeschrieben, was eigentlich normal ist“, erläutert der Vorsitzende Ralf Schönle.

„Das größte Thema war wirklich das Haftungsthema, dass man da auf Nummer sicher ist“, bestätigt auch Kassiererin Kerstin Kostenbader. Dass die Besucher, in erster Linie die Kinder und Jugendlichen, die Möglichkeit haben, das Schwimmen richtig zu erlernen, sei schließlich der Antrieb der Gründung des Badesee-Vereins gewesen, erklären die Vorstandsmitglieder. Neben der Kooperation mit der Grundschule Eggingen bietet der Verein die Abnahme von Schwimmabzeichen in Bronze und Silber an, außerdem sollen Trainer qualifiziert werden können: „Wir sind jetzt auch Mitglied im Badischen Schwimmverband“, erklärt Jugendleiter Alexander Ebi.

Der Eintritt ins Bad Die Badesaison in Eggingen wird am 6. Mai um 17 Uhr eröffnet. Der Eintritt in den Badesee ist nur Mitgliedern möglich, es können von jedem Interessierten, auch außerhalb der Gemeinde, Jahres- oder Tagesmitgliedschaften erworben werden. Eine Mitgliedschaft kann per E-Mail ( badesee.eggingen@gmail.com ) beantragt werden. Informationen gibt es im Internet ( www.eggingen.de/freizeit/naturbadesee/badeseeverein-eggingen-e-v/

Wann ist die Saison-Eröffnung?

Mit einem Festakt am Freitag, 6. Mai, um 17 Uhr wird die erste Badesaison unter Leitung des Badesee-Vereins eröffnet. Initiator Holger Kostenbader und Bürgermeister Karlheinz Gantert werden einige Worte sprechen, ab 18 Uhr spielt der Musikverein Eggingen zum Unterhaltungs-Konzert auf.

Für Samstag, 7. Mai, sind die ersten Abnahmen der Schwimmabzeichen vorgesehen. Denn Kinder ab dem 13. Lebensjahr, die das Schwimmabzeichen in Bronze erlangt haben, dürfen ohne Begleitung ihrer Eltern in den Badesee, sofern die Eltern zustimmen.