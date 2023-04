Wer macht das Rennen um den Bürgermeistersessel in der 7000 Einwohner-Gemeinde Wutöschingen? Am Sonntag, 30. April, sind 5187 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Wer tritt an?

Antreten werden der Hauptamtsleiter von Wutöschingen, Rainer Stoll (50) und die in Waldshut lebende Joana Carreira (32), die das Rechnungssamt der Stadt Stühlingen leitet.

Aber wer steht wofür und vertritt welche Meinung? Das wollen wir ganz genau wissen und haben Jürgen Wiener und Peter Schanz zum direkten Schlagabtausch eingeladen – dem SÜDKURIER-Kandidatenduell.

Die Diskussionsrunde

In einer rund 20-minütigen Diskussionsrunde müssen sich Carreira und Stoll den Fragen der Moderatoren Markus Baier und Melanie Völk vor laufender Kamera stellen.

SÜDKURIER-Kandidatenduell in Wutöschingen: Was wollen Rainer Stoll und Joana Carreira als Bürgermeister bewegen? Video: Nico Talenta

Themen sind unter anderem die Ärzteversorgung, Schule, Kindergarten, Jugendarbeit und die Situation im innerörtlichen Straßenverkehr in Schwerzen und Wutöschingen.

Wer der bessere Bürgermeister für Wutöschingen ist, müssen die Wähler am 30. April entscheiden. Das SÜDKURIER-Kandidatenduell hilft dabei, sich ein eigenes Bild zu machen.

Das ist das Kandidatenduell in Wutöschingen

Wer sind die beiden Bewerber, die jetzt den Chefsessel von Georg Eble im Rathaus übernehmen wollen? Was planen Rainer Stoll und Joana Carreira im Falle ihrer Wahl für die Gemeinde? Im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell müssen die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera Farbe bekennen.

Die Wähler in Wutöschingen wollen wissen, woran sie sind. Diese SÜDKURIER-Videoformate zeigen es ihnen.

Das Kandidatenduell in Wutöschingen 2023

Die Debatte: Rainer Stoll und Joana Carreira stellen sich den Fragen der Moderatoren (Videodauer ca. 25 Minuten)

Ja oder Nein? Die Bürgermeisterkandidaten Carreira und Stoll in der Schnellfragerunde (Videodauer: ca. 3 Minuten)

Das Fragenkarussell dreht sich: Bürgermeisterkandidaten beantworten Fragen – in einem Atemzug (Videodauer: zweimal ca. 2 Minuten)

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Bereits im Vorfeld der Bürgermeisterwahl, am Wahltag selbst und nach der Wahl halten wir Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen rund um die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen haben wir hier in diesem Artikel für Sie gebündelt: