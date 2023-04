Nächste Runde im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell: In der Schnellfrage-Runde mit zehn Thesen müssen die Kandidaten Joana Carreira und Rainer Stoll mit roten und grünen Karten Stellung beziehen.

Wie wichtig sind beispielsweise die Ortsteile, Kinderbetreuung und der ÖPNV für die Menschen in Wutöschingen? Bei welchen Themen stimmen die Kandidaten überein und wo gibt es Widersprüche?

Schnellfragerunde Video: Nico Talenta

Das ist das Kandidatenduell in Wutöschingen

Wer sind die beiden Bewerber, die jetzt den Chefsessel von Georg Eble im Rathaus übernehmen wollen? Was planen Rainer Stoll und Joana Carreira im Falle ihrer Wahl für die Gemeinde? Im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell müssen die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera Farbe bekennen.

Die Wähler in Wutöschingen wollen wissen, woran sie sind. Diese SÜDKURIER-Videoformate zeigen es ihnen.

Das Kandidatenduell in Wutöschingen 2023

Die Debatte: Rainer Stoll und Joana Carreira stellen sich den Fragen der Moderatoren (Videodauer ca. 25 Minuten)

Ja oder Nein? Die Bürgermeisterkandidaten Carreira und Stoll in der Schnellfragerunde (Videodauer: ca. 3 Minuten)

Das Fragenkarussell dreht sich: Bürgermeisterkandidaten beantworten Fragen – in einem Atemzug (Videodauer: zweimal ca. 2 Minuten)

