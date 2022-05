von Yvonne Würth

Mit einem gewagten Sprung ins kalte Nass eröffneten Bürgermeister Karlheinz Gantert, der Initiator des Badesee-Vereins und Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader sowie der Gründungsvorsitzende des Vereins, Ralf Schönle, die Badesaison am Egginger Badesee.

Wetter tut Stimmung keinen Abbruch

Trotz des nasskalten Wetters, das warme Jacken und Überdachung nötig machte, war die Stimmung bei den zahlreichen Besuchern fröhlich und entspannt: „Es ist toll, unsere Anlage mit dem Gefühl zu betreten, dass sie jetzt durch die Vereinsmitgliedschaft auch ein Stückchen mir gehört“, erklärte Holger Kostenbader.

Das neue Kapitel in der Geschichte des Egginger Badesees ist eröffnet. Dazu gingen Bürgermeister Karlheinz Gantert (rechts), Initiator Holger Kostenbader (Mitte) und Ralf Schönle miteineinander baden. Die meisten Besucher verfolgten das Spektakel in Winterjacken und mit Regenschirmen.

Er erläuterte die Stationen, die durchlaufen wurden, und dankte allen Beteiligten, auch wünschte er „Gut Schwimm und Blubblub.“ Am Eröffnungstag konnte Michael Blum bereits 339 Mitglieder, davon 210 Erwachsene und 129 Kinder, verzeichnen.

Prüfungsanforderungen Nötig für das Erreichen des Bronzenen Abzeichens sind ein Kopfsprung vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen, mindestens 200 Meter davon in Rückenlage. Außerdem muss einmal auf den Beckengrund getaucht werden, ebenso gilt es, einen Paketsprung vom Steg zu machen und die Baderegeln zu kennen.

Dabei gibt es einige Besonderheiten. Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen mit einem Transponder-Schlüssel den Badesee alleine besuchen, sofern die Eltern einmal schriftlich zugestimmt haben, und das bronzene Schwimmabzeichen vorliegt.

Der Musikverein Eggingen umrahmte musikalisch die Eröffnung der Badesaison in Eggingen.

Vermehrt können in den nächsten Wochen die nötigen Prüfungen für das Abzeichen abgelegt werden. Der erste Termin ist Donnerstag, 12. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr.

„Zukünftig können wird die Schwimmabzeichen Seepferdchen, Trixi, Bronze, Silber und Gold in unserem Badesee abnehmen. Der Verein möchte in Zukunft allen Kindern der Grundschule Eggingen das Schwimmern lehren“, so Kostenbader.

Trotz des nasskalten Starts der Badesaison genossen diese beiden Mädchen ihr Eis auf dem Gelände des Badesees-Eggingen.

In einem ersten Kurs des Badischen Schwimmverbands in Eggingen am 18. und 19. Juni können sich 15 Teilnehmer zu Schwimmtrainern ausbilden lassen. Denn Übungsleiter werden derzeit noch gesucht, um die weiteren Prüfungen anbieten zu können.

Diese Zeit soll den Mitgliedern auf das Arbeitsdienstkonto angerechnet werden, im Gespräch sei auch eine Übungsleiter-Entschädigung für Schwimmkurse. Donnerstagvormittags wird Angela Rohr Wassergymnastik anbieten.