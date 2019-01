Die Alemannenschule Wutöschingen (ASW) hat zum Ende des vergangenen Jahres vom Kultusministerium aus Stuttgart grünes Licht für die gymnasiale Oberstufe erhalten. Die Freude an der Alemannenschule und im Wutöschinger Rathaus war groß. Die ministeriale Entscheidung traf die Macher aber nicht unvorbereitet.

An der Alemannenschule in Wutöschingen sind die Schüler der neuen Oberstufe vor den Klassenzimmern da

Die Anmeldung

Um die notwenige Schülerzahl zum Beginn des Schuljahres 2019/20 für die gymnasiale Oberstufe an der Alemannenschule Wutöschingen (ASW) zu erreichen, wird es am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule eine Informationsveranstaltung für Eltern und Interessierte geben. Die Anmeldungen müssen dann bis zum 1. März der Verwaltung in der ASW vorliegen.

