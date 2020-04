Eingeschränkte Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten werden den veränderten Bedingungen angepasst. Zunächst einmal hat die Mediathek nur noch von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Montags und samstags bleibt die Einrichtung geschlossen. Allerdings stehen die Lern- und Arbeitsplätze sowie der Kopierer in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Ebenso entfallen bis auf Weiteres sämtliche Veranstaltungen, egal ob Lesungen oder Kindertheater. Auch der Zeitungsleseraum der Mediathek bleibt geschlossen.

Strikte Umsetzung der Maßregeln

Um den Schutz vor Neuinfektionen sicherzustellen, hat die Mediathek-Leiterin Sabine Ließfeld in Abstimmung mit der Stadtverwaltung ein individuelles Schutzkonzept entsprechend der aktuellen Corona-Schutzverordnung in Baden-Württemberg entwickelt. Dies beinhaltet eine strikte Reglementierung des Zugangs und der Aufenthaltsdauer. Demnach dürften höchstens fünf Benutzer die Mediathek gleichzeitig besuchen. Das Alter der Benutzer ist dabei unerheblich, allerdings dürfen Kinder erst ab 14 Jahren ohne Begleitung in die Mediathek.

Der Aufenthalt wird auf Ausleihe und Rückgabe von bis zu 30 Minuten beschränkt, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Eingangs- und Publikumsbereich stehen Möglichkeiten zur Handdesinfektion bereit. Benutzer müssen beim Eintritt in die Mediathek zwingend einen Korb mitnehmen. Vor der erneuten Übergabe werde der Korbgriff desinfiziert, so Mediathek-Leiterin Ließfeld.

Außerdem sind die Nutzer angehalten, sich gemäß der ab Montag geltenden Mundschutz-Pflicht zu verhalten und eine entsprechende Bedeckung zu tragen. Auch müsse der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. „Wichtig ist, dass sich alle Benutzer an die Regeln halten und Rücksicht aufeinander nehmen“, betont Sabine Ließfeld.

Zusätzlicher Service

Für alle Benutzer, denen der Lesestoff allmählich ausgeht und die nicht zu den ab sofort vorübergehenden Öffnungszeiten in der Mediathek vorbeikommen können, bietet die Einrichtung einen Bestell- und Abholservice an. „Buch- oder Medienwünsche können telefonisch oder per E-Mail an die Mediathek gerichtet werden“, so Ließfeld weiter. Es können maximal 20 Medien auf jeden Leseausweis ausgeliehen werden. Die Bestellungen würden zeitnah bearbeitet. Um Kontakte zu vermeiden, werden konkrete Abholtermine vergeben.

Außerdem empfiehlt die Mediathek allen Benutzern mit einem gültigen Leseausweis, weiterhin das elektronische Medien-Angebot der Onleihe Dreiländereck zu nutzen. Die Verlängerung von entliehenen Medien sei außerdem nach wie vor online, per E-Mail sowie telefonisch möglich.