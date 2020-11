„Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ Anders als im Märchen von Hänsel und Gretel, in dem eine Hexe den Geschwistern nach dem Leben trachtet, können Kinder in Waldshut-Tiengen demnächst ungestraft in Lebkuchenhäuser beißen, die sie zuvor selbst gebaut und dekoriert haben.

Bei der gemeinsamen Aktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen und Interessengemeinschaft Schmittenau können junge Teilnehmer bis 14 Jahre ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Knusperhäuschen mit Smarties, bunten Streuseln, Gummibärchen, Zuckerguss oder Ähnlichem verzieren.

Das für den Wettbewerb notwendige fünfteilige Grundgerüst für das süße Bauwerk gibt es ab Dienstag, 17. November, kostenlos in den Konditoreien und Cafés Ratsstüble und Albrecht in Waldshut sowie Oberle in Tiengen, wo die Bausätze aus Lebkuchenteig selbst gebacken werden. Insgesamt 150 Häuschen stehen bereit, zehn von ihnen werden prämiert.

Zeitplan für die Teilnahme am Lebkuchenhaus-Wettbewerb 17. bis 23. November... Die Konditoreien und Cafés Ratsstüble und Albrecht in Waldshut sowie Oberle in Tiengen stellen in diesem Zeitraum jeweils 50 und insgesamt 150 Lebkuchen-Bausätze zur Verfügung. An der gemeinsamen Aktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktions­­­­gemeinschaft Tiengen und Interessengemeinschaft Schmittenau können Kinder bis 14 Jahre teilnehmen. Solange der Vorrat reicht, steht für sie in den oben genannten Betrieben jeweils ein Bausatz kostenlos bereit. Bei der Abholung wird den Teilnehmern ein Geschäft in der Waldshuter oder Tiengener Innenstadt zugeteilt, in dem das fertige Häuschen später ausgestellt wird. Bis zum 28. November... können die fertig zusammen gebauten und verzierten Knusperhäuschen, wobei der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, in den zuvor zugeordneten Geschäften in Waldshut oder Tiengen abgegeben werden. Bei der Abgabe bekommt jedes Kind bereits eine kleine Weihnachtsüberraschung ausgehändigt. 30. November bis 14. Dezember... In diesem Zeitraum stellen die Geschäfte die Häuser in ihren Schaufenstern oder Ladenlokalen aus. Die Häuschen sind von 1 bis 150 durchnummeriert und können von jedem Kunden bewertet werden. Auf den Abstimmungskarten, die in den Geschäften ausliegen, kann das jeweilige Lieblingshaus eingetragen werden. Die Karten können in den Geschäften direkt abgegeben oder in eine der beiden Sammelboxen in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen eingeworfen werden. Die zehn beliebtesten Häuser werden mit Preisen belohnt.

Nach der coronabedingten Absage des Waldshuter Weihnachtsmarktes haben die Gewerbetreibenden eine Alternative gesucht, um „einerseits Familien etwas Gutes zu tun und andererseits Kundenfrequenz in die Stadt zu bringen“, wie der stellvertretende Vorsitzende Thomas Wartner des Werbe- und Förderungskreises Waldshut im Telefongespräch mit dieser Zeitung erzählt.

Entstanden ist ein Lebkuchenhaus-Wettbewerb, die zweite Aktion nach der Willkommens-Kampagne, bei der alle drei Gewerbevereine der Doppelstadt an einem Strang ziehen. „Ein weiterer Baustein für unsere gemeinsame Einkaufsstadt“, freut sich Wartner.

Aus fünf Teilen – Boden-, Dach- und Seitenplatten – besteht der Bausatz für ein Lebkuchenhaus. | Bild: Juliane Schlichter

Begeisterung für die gemeinsame Aktion gibt es auch bei der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Wir freuen uns, dass wir gerade für Kinder eine besondere Aktion in der Vorweihnachtszeit anbieten können und sind gespannt auf die vielen kreativen Ideen der Kids“, erklären Vorsitzende Zara Tiefert-Reckermann und Geschäftsführerin Nikola Kögel in einer Mitteilung.

Die fertig zusammengebauten und verzierten Häuser sind schließlich vom 30. November bis 14. Dezember in zahlreichen Innenstadtgeschäften in Waldshut und Tiengen zu bestaunen, die den Teilnehmern zuvor zugeteilt wurden, und können von den Kunden prämiert werden.

Die Erbauer der zehn beliebtesten Knusperhäuschen erhalten als Belohnung Warengutscheine im Wert von 40 Euro. Aber auch unter allen abgegebenen Stimmzetteln werden weitere Gutscheine bis zu einem Wert von 25 Euro verlost, wie Thomas Wartner verrät.