Dieser rote Flitzer dürfte nicht nur im derzeitigen Nebel-Grau auffallen. „Das Auto ist der Knaller“, beschreibt Jochen Seipp, Sprecher des Werbe- und Förderungskreises (W+F) Waldshut, den Hauptgewinn des 22. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels.

Neben dem Skoda Fabia, gestiftet vom Waldshut-Tiengener Autohaus Waser und dem SÜDKURIER Medienhaus, warten bei der gemeinsamen Aktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen und SÜDKURIER und Alb-Bote als Medienpartner in diesem Jahr 13 Sachpreise, 186 Einkaufsgutscheine und erstmals 4000 Sofortgewinne auf die Sieger.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen

1. Preis Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling. 2. Preis Damenarmbanduhr Frederique Constant Heart Beat, Wert 1995 Euro, Sperl Juwel. 3. Preis 504 Kästen Fauna Mineralwasser, Wert 1254 Euro (ohne Pfand), Getränkeland Wagner. 4. Preis Heimarbeitsplatz, Wert 1016,97 Euro, Expert Octomedia. 5. Preis Gutschein für eine frei planbare Küche, Wert 1000 Euro, Fischer Küchenatelier. 6. Preis Stehleuchte Roxxane Leggera, Wert 870 Euro, Seipp Wohnen. 7. Preis Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft. 8. Preis Fernseher Samsung UHD-TV GU55TU 8509 UXZG, Wert 828 Euro, Medimax. 9. Preis Gutschein für eine Brille, Wert 700 Euro, Brille & Design. 10. Preis Einkaufsgutscheinpaket für Waldshut-Tiengen, Wert 600 Euro, Sparkasse Hochrhein. 11. Preis Gesundheitskorb, Wert 600 Euro, Markt-Apotheke. 12. Preis Samsung LED-TV, 55 Zoll, TU8000, Wert 599 Euro, Albiez Creativ- & Designbau. 13. Preis Mollerus Tasche Grenchen, Wert 589 Euro, Lederwaren Wegeler.

„Mit dem Weihnachtsgewinnspiel hoffen wir, den stationären Handel in diesem schwierigen Jahr unterstützen zu können“, sagt Heiko Spitznagel. Der SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein zeigt sich stolz, dass es trotz Corona-Pandemie gelungen sei, mit 60 teilnehmenden Geschäften und einer Gesamtgewinnsumme von mehr als 58.000 Euro die letztjährige Aktion zu übertreffen. „Viele Geschäftsleute haben gesagt: Jetzt erst recht“, freut sich Spitznagel über die zahlreichen Teilnehmer.

Nikola Kögel ist überzeugt, dass das Weihnachtsgewinnspiel wieder gut von den Kunden angenommen wird. Die Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen findet: „Die Gewinne können sich sehen lassen.“ Für den W+F-Vorsitzenden Christian Straub ist das Weihnachtsgewinnspiel „eine Konstante in der Adventszeit“.

Neu in diesem Jahr sind die 4000 Sofortgewinne. Dafür gibt es auf den Rubbellosen, die ab Freitag, 20. November, in den teilnehmenden Geschäften in Waldshut-Tiengen erhältlich sind, ein zweites Feld, das abgetrennt und im Falle eines Gewinns sofort im jeweiligen Geschäft eingelöst werden kann.

So funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel

Das 22. Weihnachtsgewinnspiel, eine gemeinsame Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie von SÜDKURIER und Alb-Bote, startet am Freitag, 20. November.

1. Wie können Sie am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen?

Bei jedem Einkauf in einem der 60 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Egal, wie viel in der Tasche landet und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller, neunstelliger Code. Diesen können Sie anschließend im Internet (rubbellos.suedkurier.de) in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E Mail informiert.

2. Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt gibt es Preise im Wert von mehr als 58.000 Euro zu gewinnen. Neben 13 Sachpreisen werden auch 186 Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost. Hauptgewinn ist ein Auto – ein Skoda Fabia Cool Plus, 5-Türer in Corrida-Rot, im Wert von 16.500 Euro, der vom Autohaus Waser und dem SÜDKURIER Medienhaus gesponsert wird.

3. Was ist neu beim 22. Weihnachtsgewinnspiel?

Erstmals werden 4000 Sofortgewinne im Gesamtwert von mehr als 16.000 Euro verlost. Zu gewinnen gibt es 5-Euro-Gutscheine der Fressnapf-Fachmärkte in Laufenburg, Tiengen, Erzingen und Jestetten, 5-Euro-Gutscheine für May Fashion in Tiengen, Gutscheine für ein Kaffee-Getränk nach Wahl in der Essbahn Tiengen, 5-Euro-Einkaufsgutscheine für Simon Select in Waldshut und Tiengen, Gutscheine für eine Autowasch-Schnell-Pflege bei der Shell-Station Brunner in Tiengen, Gutscheine für ein Paar Landjäger bei der Metzgerei Mülhaupt in Waldshut, 20 Ausdrucke digitaler Bilder im Format 10 x 15 cm bei Foto Schilling in Waldshut und Tiengen sowie Gutscheine für ein belegtes Laugenbrötchen im Café Albrecht in Waldshut.

4. Wann werden die Gewinner gezogen?

Es gibt insgesamt vier digitale Zwischenverlosungen: am 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember. Ende des Gewinnspiels ist der Montag, 21. Dezember, die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Dienstag, 22. Dezember, 14 Uhr unter notarieller Aufsicht voraussichtlich vor dem Rathaus in Tiengen statt.